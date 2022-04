Albalat incorpora 531.595 euros per a noves inversions

L'Ajuntament d'Albalat dels Sorells ha rebut la confirmació de l'aportació econòmica que farà la Diputació de València, en el marc del programa del Pla d'Inversions, 2022-2023. Aquest programa el va impulsar la Diputació de València i és una transferència directa de diners per a que els ajuntaments disposen lliurement per a les inversions i obres que consideren més prioritàries en matèria de polítiques socials, territorials i sobretot, en la millora del compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible que marca l'agenda 2030 de les Nacions Unides, per a combatre el canvi climàtic i del qual, el nostre municipi és capdavanter en la seua implementació.

Els criteris que justifiquen les quantitats finals incloses en la proposta de Pla d'Inversions de la Diputació, es prorrategen amb una part fixa de manera equitativa entre els 264 ajuntaments ,i la'ltra part de l'ajuda es concedix en funció de la població i altra segons la superfície, de tal forma que, la quantitat que arriba a Albalat dels Sorells és de 531.595 €.

Pel que fa a les obres concretes en el nostre municipi, l'equip de govern ha d'estudiar les diferents opcions que hi ha damunt de la taula de les regidories i marcar les prioritats. Encara que tot fa pensar que les millores en infraestructures esportives i socials s'enduran la major part de la inversió.

Per a la primera tinyen d'alcalde, Yolanda Sánchez, “es tracta d'una clara aposta per afavorir l'autonomia municipal i facilitar la liquiditat que necessitem els ajuntaments per a millorar infraestructures i serveis municipals”, i segueix declarant que "el benestar i la millora de les condicions de vida dels veïns i veïnes d'Albalat dels Sorells seran, sens dubte, criteris fonamentals a tindre en compte”

Per la seua part, l'alcalde, Nicolau Claramunt, remarca que: "la forma d'actuar d'ara no té comparació amb el que passava abans del 2015, ara els ajuntaments rebem més diners i moltes més facilitats per part de la Diputació per a millorar els nostres municipis per la major transparència i per les facilitats per accedir als recursos".

Finalment, l'Ajuntament d'Albalat dels Sorells incorporarà a la quantitat assenyalada (531.595 €) que farà efectiva la Diputació, els més de 380.000 € ja consignats per l'equip de govern en el pressupost d'enguany, de fons propis. És per això que, la quantitat total prevista per a les inversions en l'actual exercici pot arribar al milió d'euros, doncs cal esperar les aportacions de la Generalitat i dels fons europeus que encara no han arribat i estan previstos per al 2022.