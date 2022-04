Añadir la figura del castillo en el actual escudo de Godella, cuya última modificación data de 1954. Esta es la propuesta presentada ante el ayuntamiento por Pedro Fernando Gálvez, vecino de la localidad e integrante del Taller de Historia Local de Godella.

Según explica Gálvez en su escrito dirigido al consistorio, su planteamiento es “fácil y sencillo”. El escritor explica que el castillo de Godella, hoy el colegio Sagrado Corazón, “es un emblema intrínsecamente ligado a nuestra población y a nuestra historia, desde tiempo inmemorial”. El vecino añade que si bien “ha sufrido modificaciones a través de los años, se pueden observar, si nos situamos frente a la puerta de entrada, las dos torres que en su día con otro aspecto, conformaban el castillo”.

Gálvez recuerda que José Martínez Aloy (1855-1924), cronista provincial de València, y Ricardo García de Vargas (1897-1979), cronista de Godella, revelan en sus libros que ”el castillo tendría orígenes muy remotos y que según testimonios no escritos y siempre según la tradición, puede que llegase a ser aposento de Jaime I el conquistador (1208-1276)”.

El integrante del Taller de Historia Local de Godella plantea actualizar “nuestro escudo con un emblema tan singular y unido a nuestra historia como es el castillo. Para ello he respetado los colores originales excepto el amarillo que he atribuido al castillo”. Gálvez propone someterlo a consulta popular o bien a que pase por pleno. “Es muy cierto que en el escudo original falta sobre la corona un casco con un penacho símbolo de señorío similar al existente en el antiguo mercado de Godella aunque en mi caso, para añadir el castillo he optado por el escudo más moderno utilizado en las instalaciones del ayuntamiento”, añade.

El actual escudo de la localidad, cuenta Gálvez, data de 1954. El escrito indica que en 1919, con motivo de la exposición de Godella, “se adoptó un dibujo del artista burjasotense Juan Belda como escudo local para nuestra población, que contemplaba motivos de trabajos artesanales y laboriosidad de Godella aunque finalmente no prosperó y no se legalizó como tal… Nuestro Consistorio, hasta entonces, estaba utilizando como escudo de la población el escudo de España, al que añadía el nombre de Godella…” Años más tarde, en agosto de 1953, el ayuntamiento tomó el acuerdo de confeccionar el escudo de Godella y se lo trasladó al Barón de San Petrillo (José Caruana y Gómez de Barreda), especialista en heráldica y decano del Centro de Cultura Valenciana, junto con el vicedecano de dicho centro, Nicolás Primitivo Gómez Serrano, y el cronista de Godella, Ricardo García de Vargas, a cuyo diseño realizó algunas observaciones complementarias la Real Academia de la Historia. Así, determinaron que en el emblema figurasen las armas del primer y último señor de Godella, figurando en el cuartel de la izquierda sobre campo de plata las enseñas de Tomás Ribot, tres montes de sinople (color verde) y sobre ellos la cruz de San Andrés. También que en el cuartel de la derecha se reflejaran las armas del aragonés Pedro Maza, primer señor de Godella (1238), tres mazas también sobre campo de plata. El escudo municipal de Godella fue concedido por Decreto de 25 de junio de 1954.