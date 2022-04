Los grupos parlamentarios de Compromís y Unides Podem Esquerra Unida han presentado en Les Corts Valencianes una proposición no de ley en la que reclaman al Consell que inste al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España a que acuerde la paralización y posterior anulación del proyecto de duplicación del Bypass, al considerar que “causará daños irreversibles al medio ambiente de la Comunitat Valenciana y agravará las causas del cambio climático”, según han defendido las diputadas Graciela Ferrer y Beatriu Gascó.

El proyecto, denominado “Mejoras funcionales y de seguridad vial y medidas de integración ambiental de la autovía A-7”, conlleva la creación de dos nuevas calzadas laterales junto a esa autovía, de tres carriles cada una, que duplicarán el número de carriles existentes en la actualidad, pasando de los 6 actuales a 12, más los carriles de incorporación o salida de la vía, lo que supone la "eliminación de toda la capa vegetal existente" a lo largo de los más de 23 kilómetros que abarca su recorrido desde El Puig hasta Riba-roja de Turia, “sepultando centenares de hectáreas de huerta productiva bajo el asfalto y destruyendo las viviendas afectadas por la expropiación”, lamentan.

Asimismo, en opinión de estos grupos parlamentarios, esta actuación “aumentará la circulación de vehículos tanto ligeros como pesados, multiplicando a su vez las emisiones causantes del cambio climático, tanto en la construcción como en el funcionamiento de esta infraestructura, como consecuencia del efecto llamada, según informan los expertos”.

Por otro lado, argumentan que si se hiciera la ampliación, “no habría espacio físico para que se pudieran drenar las aguas en caso de episodios de fuertes lluvias, posibles a largo plazo, ya que sólo se han tomado en consideración episodios de lluvias con un periodo de solo 100 años, despreciando la evidencia científica que indica una tendencia creciente de precipitaciones torrenciales locales de elevada intensidad cada vez más frecuentes, tal como sufrimos en la Comunitat Valenciana en los últimos años con las DANAs que nos han afectado en distintas comarcas”.

Las parlamentarias han advertido de que “resulta difícil de entender cómo es posible que el Ministerio de Transportes continúe ejecutando un proyecto de ampliación de infraestructura viaria de alta capacidad, originado en los años de la burbuja inmobiliaria, con unas previsiones de crecimiento continuado de un 1'5% anual entre 2009 y 2033, que se han demostrado completamente erradas y sobredimensionadas en atención a los datos reales que publica anualmente ese mismo Ministerio”.

Este proyecto, han abundado, “constituye un ejemplo de libro de ‘mala adaptación’ al cambio climático, es decir, una inversión que en lugar de contribuir a la lucha contra el cambio climático, exacerba sus causas y, por tanto, sus consecuencias”, al tiempo que “detrae más de 300 millones de euros de los recursos públicos que tendrían un retorno social muy superior si se dedicaran a inversiones tan necesarias en movilidad sostenible, impulso del transporte ferroviario, tanto para mercancías como de cercanías y media distancia, conservación y mantenimiento de las infraestructuras existentes o mejora de la seguridad vial, por citar sólo algunos ejemplos en el ámbito del transporte”.

Beatriu Gascó y Graciela Ferrer critican en la PNL que “en este contexto de emergencia climática y en contraste con la necesidad imperiosa de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como de recuperación de los ecosistemas y la biodiversidad, y los servicios ecosistémicos que presta la naturaleza, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana continúe obcecado en la ejecución de la ampliación del By-Pass, un proyecto obsoleto, contraproducente y en clara contradicción con las políticas internacionales, europeas, estatales y valencianas de lucha contra el cambio climático”. La iniciativa recoge la propuesta de la Plataforma No+ by-pass.

Finalmente, han recordado que los ayuntamientos de Godella, Manises y Paterna ya solicitaron la anulación del proyecto, al igual que la Plataforma No+ByPass (integrada por Joventut pel Clima València -Fridays for Future-, Greenpeace, Acció Ecologista Agró, Per l'Horta, Ecologistes en Acció de València, Aliança per l'Emergència Climàtica de Paterna, l'Eliana i San Antonio de Benagéber, Aliança per l'Emergència Climàtica de València, Plataforma + Horta - Formigó, Coordinadora per a la Protecció de les Moles, Asociación Vecinal Urbanizaciones Cañada, Per l’Horta de la Safor, Associació de Godella en Lluita, Associació de Veïns de la Canyada, Associació de Veïns de Museros, Associació Amics i Amigues de Vall de Flors de Bétera, Asociación Círculo de Paterna, Extinció Rebel·lió XR y Amics de la Terra València) a través de diversas movilizaciones, recogidas de firmas y acciones en las redes sociales.