Un trompetista de Godella se abre paso en Estados Unidos

Guillem Torró Senent, profesor godellense de escuela de música especializado en trompeta y violonchelo, ha sido admitido en la Universidad del Norte de Texas (UNT) College of Music como asistente del trompetista canadiense Caleb Hudson. Además, tocará en un quinteto de viento del Museo de Artes de Dallas (DMA) de la UNT, que ha sido fundado recientemente.

“Estoy abrumado por la noticia” expresa con alegría Torró. “No se trata solo del sitio, que es una de las universidades más importantes de música en Estados Unidos y que tiene muy buena reputación alrededor del mundo, sino también por el profesor al que voy a asistir”, explica. El joven confiesa que "hasta que no esté allí no me lo creeré”.

Rumbo hacia Norteamérica

La University of North of Texas College of Music tiene el programa de música universitario público más grande de los Estados Unidos y uno de los más respetados a nivel mundial. Cuenta con profesores asociados entre ellos Caleb Hundson, trompetista originario de Canadá que formaba parte del grupo musical Canadian Brass. Hudson estudió en la prestigiosa academia de artes Juilliard School. También actuó en la Chamber Music Society of Lincoln Center y en el famoso programa estadounidense Jimmy Kimmel Live!

Guillem Torró cuenta que el proceso para ingresar en el programa del DMA de la UNT ha sido “larguísimo”. Explica que aplicó a varias universidades y a partir de ahí ha sido un procedimiento lleno de entrevistas, audiciones, exámenes en inglés, problemas con la visa y la documentación legal, etc.

Dedicarse a la música a pesar de todo

Guillem Torró, de 27 años, tiene una extensa trayectoria. Actualmente es profesor de escuela de música en València, tiene la academia online The Young Trumpet Studio, cursó el Máster de interpretación orquestal en la Georgia State University, también como asistente del Dr. Alexander Freund, y recientemente acabó el Máster para profesorado de secundaria de la Universitat de València.

El godellense inició su andadura en la Escuela Municipal de Música de Godella y más tarde en el Conservatorio de Moncada cursando el grado profesional de Violoncello. A la par que realizaba estos estudios, comenzó con la trompeta: “Empecé por mi hermana y mi abuelo, pero solo para pasármelo bien. Al final me encantó y acabé estudiando trompeta en el conservatorio Superior de Música de Castellón”.

Participó en la International Trumpet Guild, una organización de trompetistas dedicada a la mejora de la comunicación ente los trompetistas alrededor del mundo. Torró describe su intervención en el acto como un gran hecho de importancia. En su trayectoria internacional, también incluye su participación en el conservatorio Claudio Monteverdi en Bolzano (Italia) gracias su experiencia Erasmus+.

“Alex Freund me ayudó a buscar oportunidades”, relata Torró. Ahora que el godellense conocerá a Hudson, revela que desde "que empecé con la trompeta he devorado los discos de Canadian Brass”. Además, reconoce que por la situación del coronavirus "no esperaba poder dedicarme estos tres años a tocar”. Torró destaca la importancia personal de este hecho y afirma que espera "seguir siendo capaz de tocar en cualquier sitio, enseñar y aprender”, concluye.