"L’oficina de la vivenda de Torrent està abandonada"

Carme Silla, regidora i representant de Compromís al Consell d’Administració de Nous Espais, ha analitzat l’actual situació que travessa l’Agència Municipal de Lloguer de l’Ajuntament de Torrent, gestionada per la mercantil Nous Espais, un organisme local que actualment "no disposa d’immobles en cartera ni tampoc té cap tipus d’activitat a la seua web".

Per a Silla, el fet que Nous Espais només gestione actualment tres contractes de lloguer per a habitatges, quatre de locals comercials i nou places de garatge "és símptoma de l’abandó que sofrix aquesta parcel·la de la gestió municipal, tot i tenint en compte la població i les necessitats residencials d’un municipi com Torrent, que compta amb més de 84.000 habitants censats al tancament de 2021".

Respecte a la Unitat de l’Observatori Local de l’Habitatge, gestionat per l’Ajuntament a través d’una subvenció rebuda per la Generalitat Valenciana, "les dades són decebedores, amb zero activitats i gestions realitzades respecte de l’anàlisi de les necessitats residencials a Torrent i la gestió amb els registres oficials relacionats amb la matèria".

Finalment, i en referència al volum global de negoci de Nous Espais, els valencianistes informen que dels aproximadament 2’5 milions ingressos de 2021, uns 2’1 milions corresponen al manteniment de la jardineria i dels col·legis públics que Netosa li factura a l’Ajuntament de Torrent, "tenint zero euros d’inversions en noves promocions d’habitatges socials per a joves i famílies".

“No s’estan complint sis dels huit fins als que obliga l’objecte social de Nous Espais, els més importants i que són els fundacionals de la societat, tals com la promoció, projecció, construcció, conservació i disposició de qualsevol tipus d’immobles, en especial els habitatges de protecció públic de nova construcció, així com la intermediació en el mercat del lloguer, amb la col·laboració de les empreses i oficines immobiliàries que operen a Torrent, a l’objecte de fomentar el lloguer d’immobles davant els elevats preus del sector en relació als salaris i els ingressos de les unitats familiars”, ha conclòs Carme Silla.