Paiporta promou una trobada de dones soles

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Paiporta ha programat per aquest 27 d’abril, una trobada de dones soles de la localitat. Aquesta trobada, que estarà conduïda per una dinamitzadora especialista, tanca les activitats pel 8 de Març, Dia de la Dona. Les inscripcions es poden formalitzar en el correu igualtat@paiporta.es.

L’objectiu de l’esdeveniment, que tindrà lloc al poliesportiu municipal entre les 17.30 i les 19.30 hores, és començar a formar una xarxa de suport mutu entre les dones paiportines, una necessitat detectada arran de les activitats promogudes per la Regidoria d’Igualtat i altres àrees municipals.

La idea és que aquesta trobada puga desembocar en la creació d'un grup estable per a realitzar activitats en comú, sempre amb dinàmiques que fomenten el respecte i la sororitat entre dones.

La trobada de dones soles, a més, s’insereix dins de la política transversal de promoció de la salut des de la prevenció en l’àmbit comunitari, com una manera més d’avançar cap a una societat més cohesionada, en què ningú es quede enrere o se senta a soles si no ho desitja. Altres iniciatives en aquesta línia són la formació de la Mesa front a la soledat no desitjada o els tallers per a l’envelliment actiu.

Per a la regidora d’Igualtat, Esther Coronado, «és fonamental crear llocs de trobada per a les dones, especialment, per a aquelles que estiguen en una situació més vulnerable, que no tinguen família a prop, famílies monomarentals, dones migrades o en qualsevol altre moment de la seua vida en què no tenen a prop un suport social fort i clar».

Aquesta trobada es porta a terme per primera vegada a Paiporta, i «és una iniciativa necessària, especialment, després de les restriccions de contacte social que hem patit en els últims dos anys a causa de la pandèmia i que, segons les veus expertes, han tingut una incidència en la salut mental de la ciutadania en general».