Benetússer ha aprobado licitar el contrato mixto de servicios de gestión de la piscina municipal así como la concesión demanial del bar del centro por valor de 400.000 euros anuales. El contratos sería por dos años más otros dos prorrogables. Después de todos los problemas con la anterior contrata, que acabó resolviéndose en el juzgado y que ha tenido las instalaciones cerradas desde 2014, el ayuntamiento, que recuperó la piscina en 2017, ha querido en esta ocasión licitar un contrato mixto, donde el consistorio asume parte de la gestión. Así el ayuntamiento va a cubrir los gastos de luz, agua y gas, además de la jardinería, la limpieza y el alquiler de las máquinas. Esto se produce después del nulo intento de licitar la concesión única, por cerca del millón de euros y un periodo de 8 años, que quedó desierto después de que ninguna empresa se presentase.

Es por eso que el consistorio ha buscado esta alternativa, donde asume prácticamente toda la gestión menos la contratación de personal que se escapa de sus competencias, esto es conserjes, monitores etc., pero por contra se queda con la recaudación de la taquilla. “En lugar de ceder la piscina a una empresa por 8 años, que más o menos sobrevivía de la taquilla y de la aportación anual del ayuntamiento, que se podría fijar en unos 900.000 euros, ahora contratamos los servicios de una empresa externa para el tema de la contratación de personal que no podemos asumir nosotros. Pero todo lo que sí podemos realizar desde la empresa municipal lo haremos y así nos ahorramos el IVA”, explica la alcaldesa Eva Sanz, quien matiza que se ha reservado una partida de 150.000 euros para el renting de máquinas para el gimnasio, “porque no queremos comprar nada antes de saber el proyecto deportivo de la empresa que entre y así adaptar los aparatos a los servicios que propone”.

Esta nueva alternativa en forma de contrato de servicios fue aprobada con los votos a favor de todos los grupos políticos, excepto el PP, que se abstuvo en un pleno extraordinario realizado el pasado jueves para poder llegar a tiempo en los plazos con la intención de poder abrir ya la piscina este verano, ya que las instalaciones además de la cubierta, también cuentan con piscina exterior.

Cambiar el objeto social de Benessermu

En esos 400.000 euros, la empresa asume el el coste del personal valorado en 300.000 euros, más de 100.00 euros de ganancias , algo que ha criticado la portavoz del Partido Popular, y que en parte ha motivado su abstención, según explicaba Laura Chulià. “La forma de licitación no cumple las expectativas. Vemos bien la contratación mixta y no queremos poner obstáculos para que la piscina se pueda abrir cuanto antes, pero creemos que de esos 400.000 euros nos podíamos ahorrar dinero con la gestión directa de personal, algo que se podría hacer desde la empresa municipal Benessermu, que para eso se creó”, señaló.

La alcaldesa, Eva Sanz, por su parte, explicó que hay que cambiar el objeto social de Benessermu para poder realizar este tipo de funciones, pero “está sobre la mesa. Como el contrato es para dos años por otros dos prorrogables, a ver si en ese espacio de tiempo conseguimos tener otro tipo de perfil de contratación de personas”.

El contrato que se va a sacar a licitación también incluye la concesión demonial del bar-cafetería de la piscina. Aquí también mostró sus reparos el Partido Popular, ya que considera que los beneficios calculados -5.000 euros en cuatro años- no son asumibles. “Nos chirría la previsión de la rentabilidad/viabilidad de la hostelería. No entendemos porque estamos por un lado accediendo a pagar la luz, el gas, el renting de las máquinas, la limpieza y la jardinería del recinto, pero en la hostelería solo cubrimos el agua, más cuando le vamos a cobrar un canon de 200 euros al mes a quien recaiga la licitación del bar, y más cuando ponemos que las previsiones de ganancias de estos servicios son 5.000 euros en cuatro años”, destaca. Para Chulià debe haber “algún error de cálculo”.

La alcaldesa, por su parte, aseguró durante el pleno que no hay ningún error y quiso matizar que estos estudios de viabilidad de la piscina vienen ya de años antes, y que han pasado por conselleria de Hacienda.