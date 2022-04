Compromís per Mislata impulsa una Ordenanza por la Convivencia Ciudadana

Javier Gil, regidor de Compromís per Mislata ha presentado una moción para crear una herramienta efectiva que haga frente a las nuevas situaciones y circunstancias que pueden afectar la convivencia.

Esta iniciativa pretende ser el inicio de los trámites para elaborar una Ordenanza Reguladora de la Convivencia Ciudadana. El objetivo fundamental de la propuesta es crear un marco regulador de los derechos de toda la ciudadanía a usar los espacios públicos, pero también los deberes de convivencia y de respecto a la libertad, a la dignidad y a los derechos reconocidos a los otros, preservando los espacios públicos como lugares de convivencia, civismo e igualdad.

Según Gil, "hace falta que se puedan evitar en nuestro municipio, actividades que difundan y denigren la imagen del ser humano, incorporando de manera transversal la perspectiva de género, la no-violencia hacia las mujeres de cualquier de sus formas u otras actuaciones discriminatorias como son, la discafobia, la aporofobia, el racismo, la xenofobia, la LGTBI-fobia o por motivos lingüísticos".

Compromís sostiene que "hay que comenzar un proceso para constituir una comisión donde estén incluidos los diferentes actores sociales de la Vila de Mislata, dando participación además del equipo de gobierno, a los grupos políticos con representación en el municipio, a las asociaciones vecinales, sindicados, así como representantes de las asociaciones de comercio y hostelería, y otros órganos como el Consejo de la Juventud".

"No se trata que desde el equipo de gobierno municipal se dicte un reglamento de qué puede hacerse y qué no, en función de su visión e interés particular, lo que queremos es generar un consenso entre todos, dejando fuera el habitual juego de mayorías", explica Javier Gil.