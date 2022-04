Massamagrell aprueba su presupuesto 2022 por 11,7 millones

Tras dos años funcionando con presupuestos prorrogados, el Ayuntamiento de Massamagrell aprobó el miércoles, el presupuesto municipal de 2022, que asciende a 11.750.000 euros, con una subida del 15,59% (1.585.000 euros) sobre el presupuesto de 2019, el último aprobado. Las cuentas sufren un retroceso en el capítulo de ingresos (-0,54%) debido a una nueva bajada del IBI. También destaca el apartado de inversiones que sube hasta los 883.000 euros, un 32,59% más que el último presupuesto.

Dentro de las áreas de gestión destacan entre otras, los significativos aumentos en las áreas de seguridad ciudadana, comercio y promoción económica, servicios sociales, educación y servicios municipales, que suben entre un 40% y un 50% sus partidas, destacando sobre todo el aumento en la partida de limpieza viaria con la nueva licitación.

El presupuesto presentado por el alcalde, Paco Gómez, ha contado con la aprobación de una amplia mayoría de los diferentes grupos políticos.

Según el primer edil de Massamagrell, “es la primera vez en la historia de nuestro municipio en que un presupuesto municipal cuenta con tantos apoyos por parte de los diferentes partidos políticos. Hasta cinco partidos de siete hemos votado a favor de las cuentas de este año”.

La aprobación salió adelante con 14 votos favorables (5 del PSPV-PSOE, 3 de Compromís per Massamagrell, 3 del Partido Popular, 2 de Ciudadanos, y 1 de Unides Podem), y únicamente 2 en contra (1 de VOX y 1 del Partido Popular). El Grupo Municipal Veïns per Massamagrell no participó en la votación debido a que su representante no asistió al pleno por motivos laborales.

“Llevamos desde 2019 funcionando con presupuestos prorrogados, y estamos muy felices de haberlos aprobado por fin. Nos hemos implicado y esforzado para tener unos presupuestos corales que representen a toda la ciudadanía, sin importar la ideología ni a quién vota cada persona”, explica Gómez.

“Hemos asumido muchas de las propuestas y compromisos que los diferentes grupos han presentado. Queríamos que este, después de estos dos años de pandemia, fuese un presupuesto de recuperación, de todos y para todos, y para no dejar a nadie atrás, y lo hemos conseguido con esta casi unanimidad”, afirma el alcalde.