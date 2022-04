Colectivos ecologistas, vecinales y partidos políticos de Paterna han mostrado su sorpresa por la decisión del ministerio de Defensa de subastar por cinco millones de euros los 650.000 metros de suelo militar del antiguo campo de tiro y maniobras, situados en la zona de les Moles, noticia avanzada en exclusiva por Levante-EMV. Las entidades recuerdan que la superficie está protegida por el PORN del Parque Natural del Túria y que el suelo tiene que seguir siendo público para el disfrute de la ciudadanía, mientras que los grupos municipales difieren de qué se debería hacer.

Para la Coordinadora per a la Protección de les Moles, la subasta pública “ha sido una sorpresa brutal” y “puede ser el indicio de que ya hay alguien detrás para su compra, como sucedió con el proyecto de la Zona Franca, pero no sabemos su motivación”, recuerda José Ordoñez, presidente de la coordinadora. Lo que sí dejan claro desde la entidad ecologista es que “quien compre los terrenos de les Moles tendrá un pedazo del Parque del Túria, unos terrenos rústicos, protegidos, que limitan su uso e impiden su recalificación”. La publicación del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), encargado de gestionar el patrimonio gubernamental, apunta, en el apartado observaciones, que tras la aprobación del PORN en agosto de 2021, las parcelas subastadas han pasado de Suelo No Urbanizable Común Forestal a Suelo No Urbanizable Protegido. “Si alguien quiere comprarlo, igual desconoce esta protección si no lee bien las especificaciones y no puede desarrollar lo que pretende”, indica el presidente.

De cara al futuro, la Coordinadora per a la Protección de les Moles apuesta porque el “suelo siga siendo público y que lo disfrute la ciudadanía y no un particular. Se trata de un parque natural, no urbano, con especies de flora y fauna protegidas. Es un corredor que une el Turia con la Calderona, donde se puede pasear, hacer deporte y disfrutar de la naturaleza”. Por ello, espera que las administraciones hagan un esfuerzo y pujen por los terrenos. “Vamos a remitir una carta a la conselleria de Agricultura y Desarrollo Rural, animando a que adquieran el suelo y pase a formar parte del Parque Natural del Túria”, revela Ordoñez. En cuanto al ayuntamiento, recuerda que el pleno aprobó una moción para iniciar el proceso para declarar les Moles Paraje Natural Municipal, pero nada al respecto se ha realizado. “Se debería regenerar la zona, ya que hay áreas arrasadas por las antiguas maniobras, y si el ayuntamiento o la conselleria colaboran y compran el suelo, maravilloso”.

Por su parte, la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Túria, entidad que ha abanderado desde 1994 la protección de los espacios que forman parte del parque natural, ha manifestado que estaría también a favor de la compra del suelo militar por parte de la conselleria aunque siempre que se mantenga la protección que actualmente tiene el terreno, a raíz de la ampliación del PORN, que determina que no se puede urbanizar.

Desde la Federación de Asociación de Vecinos de Paterna también recuerdan que el suelo que subasta Defensa “cuenta con protección, que solo permite su uso de manera agrícola, así que quien compre tiene pocas opciones para el futuro”, reconoce Juan Enrique Palencia, secretario de Favepa. Para el colectivo vecinal, les Moles “es una zona única, el pulmón verde de Paterna, una zona rica de biodiversidad para toda la ciudadanía, y así debe continuar”. Por ello, Favepa aboga por la compra por parte del ayuntamiento. “Ya se aprobó el inicio del expediente para la declaración de les Moles como Paraje Natural Municipal, y con su compra se tendría la autonomía para su total protección, y que fuera compatible con el PORN del Parque del Turia”, avanza Palencia. Por todo ello, Favepa no oculta “la preocupación” por este movimiento de Defensa, “al igual que ocurre con el Plan del Rector, donde se proyecta una actuación urbanística, y donde se encuentra el Paredón”.