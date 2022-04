L'Ajuntament d'Alcàsser ha posat en marxa un programa de Conciliació Familiar que ampliarà l'horari escolar de la vesprada als centres educatius d'Infantil i Primària del municipi. Com ha explicat l'alcaldessa Eva Zamora, «amb aquest programa, completament gratuït, ajudem a les famílies que per motius de jornada laboral, atenció a persones dependents o qualsevol altra circumstància, necessiten aquest servei educatiu per a una millor conciliació».

La iniciativa està dirigida a l'alumnat de segon cicle d'Infantil i Primària de les tres escoles del municipi. A més, aquest programa pretén donar suport a l'alumnat en la realització de les tasques escolars, fomentar l'oci saludable i ser inclusiu, arribant a totes les persones que ho requerisquen. L'alumnat participant estarà atés per monitors i monitores d'oci i temps lliure i/o auxiliars d'Educació Infantil. Així, l'horari serà el següent: de dilluns a dijous de 16.30 a 18.30 hores i divendres de 15:00 a 17:00 al CEIP Jaume I i al CEIP 9 d'Octubre; i de dilluns a divendres de 12:15 a 13:15 h i de 17:00 a 18:00 h al col·legi Santíssim Crist de la Fe. Les famílies d'Alcàsser interessades a participar en aquest servei tan sols hauran d'emplenar el full d'inscripció, disponible a la web del consistori, i entregar-la en el centre educatiu on s'estiga matriculat. L'Escoleta Infantil Municipal comença el procés de matriculació L'ajuntament ha obert el termini de tramitació de les inscripcions per a matricular als més xicotets i xicotetes de la localitat en l'Escoleta Infantil Municipal d'Alcàsser de cara al curs 2022-2023. La tramitació de la sol·licitud de la matrícula es realitza via email (escoleta@alcasser.es) i el termini està obert des del 26 d'abril fins al 4 de maig. Les llistes provisionals es publicaran el 19 de maig fins al 23 de maig, el període de reclamacions. Així, el pròxim 3 de juny es publicarà la llista definitiva i quedarà obert el període de matrícula fins al 23 de juny. Tota la informació, així com els documents necessaris per a emplenar la informació requerida, es troben disponibles en la pàgina web municipal. L'alcaldessa Eva Zamora afirma que amb aquest servei es facilita la conciliació familiar i "la incorporació dels nostres xiquets i xiquetes a una educació pública i de qualitat, com la que ofereixen els centres educatius d'Alcàsser".