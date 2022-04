Emperador ya tiene nuevo escudo. Al menos, ha sacado a exposición pública la versión provisional de la heráldica, con la que pretende conmemorar el 250 aniversario de la fundación del municipio más pequeño de España, de poco más de 700 habitantes y una extensión de 0,03 kilómetros cuadrados.

Se trata de la segunda intentona del consistorio por renovar su escudo. El actual data de 1988 y el ayuntamiento inició el proceso de renovación en 2020, con vistas al citado aniversario. Como ya publicó este diario, el ayuntamiento gobernado por el popular Alberto Bayarri, encargó al experto Ramón Gimeno un par de bocetos. Las dos propuestas del miembro de la Sociedad Española de Vexilología eran un lifting del escudo actual, aunque con formas redondeadas, más actuales.

En aquellas dos propuestas figuraban las franjas amarillas y rojas, sobre fondo azul, y el palacio con torre construido en 1771 por Agustín Emperador y que dio origen al municipio. Una corona real culminaba el emblema. Ambos bocetos, la única diferencia entre ellos era la inclusión de dos murciélagos sobrevolando la enseña, fueron sometidos a participación ciudadana, siendo el más votado el que tenía los mamíferos. De hecho, el propio Gimeno aportó un informe justificando cada uno de los elementos del futuro escudo. El pleno de septiembre de 2020 dio luz verde a la propuesta y fue sometida a exposición pública.

El último requisito era que la Generalitat refrendara el nuevo escudo, pero el Consell Tècnic de Heràldica lo desestimó. “Nos dijeron que no podían oficializarlo porque esos elementos no se correspondían con Emperador y que teníamos que empezar todo el proceso de nuevo”, explica Alberto Bayarri. La entidad dio ciertas pautas sobre qué debía tener el emblema municipal, durante una reunión entre las partes. “Hicimos un nuevo boceto, que solo tenía una corona de emperador y la corona real superior, pero cuando se lo presentamos también lo rechazaron porque la corona de emperador que habíamos incluido correspondía a los Austrias y no era correcta”, señala Bayarri. El órgano de heráldica de la Generalitat planteó el tipo de corona de emperador que debía contener, “y así es como ha quedado el escudo que fue aprobado por el ayuntamiento (en el pleno de marzo) y ahora está en exposición pública. Esperamos que la conselleria sí lo refrende, por fin”, indica el alcalde del PP.

Alberto Bayarri avanza que el consistorio ha preparado una serie de actos de cara a octubre, cuando tiene previsto conmemorar el 250 aniversario de la fundación del municipio. Entre las actividades, la entrega de libros con la historia del pueblo, elaborado por la Universitat de València, la presentación del nuevo escudo, así como conferencias históricas y sobre el propio emblema.