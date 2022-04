El pleno de este jueves en Paiporta sigue trayendo cola después de que no entrase a debate la moción presentada por urgencia por Compromís sobre la declaración de la localidad como libre de maltrato animal que incluía el rechazo a la celebración de festejos taurinos. La moción no se debatió finalmente porque el PSPV, socio de gobierno de Compromís, votó en contra de la urgencia junto a PP y Cs, evidenciándose una vez más las desavenencias entre ambos socios de gobierno con lo que respecta al tema de la vuelta de los festejos taurinos al municipio desde que se anulasen en 2018 tras el fallecimiento de un recortador.

El PSPV, por su parte, ha querido aclarar que “no eludimos ningún debate”, sino que consideran que la moción “no se presentó en tiempo y forma”. Aseguran que la urgencia no era aceptable , “ya que Compromís sí tuvo tiempo de registrarla para que entrase en el orden del día y no lo hizo”. En ese sentido, recuerdan que es Compromís quien en muchas ocasiones se ha jactado de cómo se debe presentar las mociones. “Ahora, cuando presenten la moción en el próximo pleno y aparezca en el orden del día se debatirá sin problemas como el resto de mociones presentadas”, explican.

Desde los socialistas, consideran que todas las manifestaciones realizadas en los últimos días por parte de su socio de gobierno “están confundiendo a la población, porque parece que se haya roto el pacto cuando no es así. Diariamente trabajamos juntos para sacar adelante acciones de gobierno como se visualizó en el pleno aprobando el plan de inclusión social o la liquidación de 2021”. En ese sentido, el PSPV quiere reiterar que “es mentira que el rechazo de la celebración de festejos taurinos en la población estuviera como tal en el pacto, y ellos mismos lo han reconocido”. Además, afirman que no es la primera vez que se avocan competencias para tratar diversos asuntos , “ya lo hacía la anterior alcaldesa”. “El acuerdo de gobierno continúa intacto, no se ha transgredido ningún punto del acuerdo, y la ley de bienestar animal no se incumple en ningún momento con esta autorización”, aludiendo al permiso concedido por alcaldía para que una peña taurina ocupe la vía pública en junio para realizar sus festejos taurinos.

En cuanto a las reuniones con miembros de las peñas taurinas también denunciadas por Compromís, quien a su vez defiende que hay más de 2.400 firmas en contra de la vuelta de los bous, la concejala del PSPV Esther Torrijos, aseguró en el pleno, en el turno de ruegos y preguntas que “Maribel Albalat ha cumplido su palabra cuando accedió a la alcaldía de escuchar a todos los colectivos y vecinos y vecinas de Paiporta”.