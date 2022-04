Picassent ofereix un curs d'educació emocional per als joves

De la mà de l'Associació Sura, escola de segona oportunitat, s'ha organitzat un curs d'educació emocional dedicat als joves de Picassent. La iniciativa ha servit com a primera experiència per a millorar l'educació emocional de les persones participants.

Aquesta activitat es va dur a terme per les demandes que van fer els joves, que es van recollir a l'estudi que s'està fent per desenvolupar el Pla Jove de Picassent.

Durant la sessió es van impartir coneixements sobre neurologia, diferenciant els efectes de la serotonina, la dopamina o l'endorfina i com afecten les emocions; com tindre cura de cadascuna de les coses que no ens fan sentir bé; i aïllar els generadors d'ansietat, entre d'altres qüestions.

El curs també va comptar amb el testimoni en primera persona de Toni Mejías, membre del grup de rap Los chikos del maíz, que va presentar el seu llibre "Hambre", una obra que recull la història d'una lluita personal contra una malaltia.

Tot i que el plantejament convidava a la realització d'un treball personal, des de l'àrea de Joventut s'ha volgut que els i les joves deixaren un missatge a la ciutadania a través de l'emissora municipal, Ràdio l'Om. Des d'ací han pogut expressar les conclusions d'esta vivència i reflexionar sobre aquelles qüestions que més els han impactat.