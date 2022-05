El Museu Comarcal de l'Horta Sud Josep Ferris March va acollir fa uns dies la inauguració de l'exposició "Terra de Campanes" que posa en valor aquest patrimoni de la comarca i que dona a conèixer al públic la importància del toc de campana en el si de la societat tradicional valenciana.

El president del Museu Comarcal i president de la Mancomunitat de l'Horta Sud, José Francisco Cabanes, i el comissari de l'exposició, l'investigador alaquaser Pau Sarrió, van ser els encarregats d'inaugurar la mostra, que es podrà visitar fins al 15 de juny en el Museu Comarcal i que posteriorment serà itinerant en els vint municipis de la comarca.

A través de l'exposició es pot recórrer la història del patrimoni campaner dels municipis de l'Horta Sud. A més, l'exposició mostra el paper de la dona en les collas de campaners i el procés de fabricació i conservació de les campanes.

Un altre dels espais més treballats és el que li atorga el protagonisme a l'acústica de les campanes. En aquesta part es parla de la importància que van tenir en el seu temps com a mitjà de comunicació per a avisar a la ciutadania dels pobles sobre l'hora en què començava el dia o sortia el sol, d'actes litúrgics, de canvis en els torns de reg o, fins i tot, de perills com a incendis o riuades.

José Francisco Cabanes va destacar el treball de molts mesos per a la creació d'aquesta exposició i va posar en valor la necessitat de transmetre, sobretot a la gent jove, la cultura i tradicions dels nostres pobles. "La societat tradicional als nostres pobles no es pot entendre sense les campanes i els campanars que van ser importantíssims a l'hora de transmetre informació a la ciutadania. Forma part de la nostra cultura i costums i per això hem de posar-la en valor amb exposicions com aquesta", va explicar.

D'altra banda, el comissari de l'exposició, Pau Sarrió, ha explicat que el títol "Terra de campanes" fa referència no sols a què aquests elements sonors acompanyen el territori valencià des de fa segles, amb l'arribada del cristianisme, sinó que la Comunitat Valenciana és històricament productora de campanes (una de les principals empreses en l'àmbit nacional està en Massanassa), arquitectònicament els campanars han marcat el paisatge dels pobles i, finalment, una vegada desaparegut l'ofici de campaner o campanera, la societat valenciana ha estat pionera en impulsar col·lectius que gestionen aquest patrimoni, que són capdavanters en Europa.

L'expert indica que, de forma paral·lela a la mostra, el Museu organitzarà tota una sèrie d'activitats complementàries com visites guiades i altres de divulgació de les campanes i la seua història.