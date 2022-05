Entre los socios de gobierno en Paiporta se ha producido una nueva desavenencia, esta vez motivada por la creación del grupo Temis dentro de la Policía Local, destinada a los casos de violencia de género, que se añade a la crisis causada por el regreso de los festejos taurinos a la localidad, tras el permiso concedido unilateralmente por la alcaldesa socialista Maribel Albalat en contra de Compromís, que presentó una moción que no fue admitida a favor del bienestar animal, y en contra dels bous y que se debatirá en el próximo pleno.

Fue el viernes pasado cuando el Ayuntamiento de Paiporta, desde la concejalia de Policía que asume el PSPV, anunció la creación de este grupo especializado de agentes en la prevención y la atención a mujeres víctimas de violencia de género y agresiones sexuales, según establece la Ley de Coordinación de Policías Locales para municipios de 20.000 habitantes. La puesta en marcha de este equipo de trabajo parte de la reconfiguración del grupo de prevención en el ámbito municipal de violencia familiar local.

El anuncio de la creación de esta policía especializada pilló de sorpresa algunos miembros del grupo municipal de Compromís. La concejala de Igualdad, Esther Coronado, asegura que “sorprende que no cuenten con las concejalías de Igualdad y Bienestar Social para esta iniciativa, de cuya creación no existía información en ninguna de las dos áreas. Y desde cuya formación se está pudiendo conocer muchísimos más casos y atender a más mujeres y de forma más coordinada”. En ese sentido, explica que el trabajo contra la violencia de género en Paiporta se coordina desde la la Concejalía de Igualdad y desde Bienestar Social, y es “un trabajo en equipo que se desarrolla de manera transversal con servicios sociales atendiendo a las víctimas que, a su vez, se derivan recíprocamente a Policía local, Centro de salud o Guardia Civil, pues la mayoría de las veces las situaciones de violencia son detectadas desde intervenciones de servicios sociales y no siempre es la denuncia el primer paso”. Añade Coronado que también “se deriva a actividades municipales impulsadas por las propias concejalías de Igualdad y Bienestar Social como los grupos de apoyo o talleres de sensibilización para hombres en relaciones tóxicas o de violencia”.

En ese sentido no entienden que los técnicos de Igualdad y Bienestar Social “que están redoblando sus esfuerezos en la prevención y detección de la violencia de género” no supieran nada de la creación de Temis. “Esta lucha es transversal y necesita de la colaboración de todos y todas, sin partidismos”, recrimina la concejala de Igualdad, Esther Coronado.

Císcar: “Es un tema de gestión interna de la Policía”

El concejal de Policía, Vicent Císcar, asegura tras la recriminación de la concejala de Igualdad, Esther Coronado, que “se trata de un tema interno de la Policía Local, de coordinación y gestión de la plantilla y sus turnos”. Según explica, el edil lo que se ha tratado es aprovechar los recursos de que dispone la plantilla. “Hay en nómina varios agentes con formación muy concreta y precisa sobre atención en materia de violencia de género y aprovechando este hecho se hace una reestructuración de la organización de la plantilla para que siempre haya en cada turno un referente en esta materia. Esa persona es quien hace de enlace con el agente que está a cargo del servicio de violencia de género”, por eso entienden que no es necesario la coordinación con las otras áreas.