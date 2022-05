Catarroja posa en valor el comerç local a través de tallers

L'Ajuntament de Catarroja posa en valor el comerç local a través d'una nova campanya. ‘Compra al Comerç de Catarroja’ és el nom de la iniciativa llançada per la regidoria d'Impuls Econòmic per a mostrar els beneficis d'adquirir els béns i serveis en el mateix municipi. Proximitat, acompanyament, qualitat i preus són alguns dels motius pels quals apostar pel comerç local en aquesta campanya que a més té premi per a la ciutadania.

“Des de la regidoria hem volgut fer una campanya diferent, en la qual a més d'oferir premis com el rasca-rasca que ha funcionat molt bé en anteriors ocasions, també volíem conscienciar a la població de com afecta positivament comprar en un comerç de proximitat i més sostenible. Mitjançant tallers hem proposat tota una sèrie d'activitats perquè les famílies interactuen amb els comerços locals i així puguen acostar-se una miqueta més a la seua realitat, comprovant de primera mà que la qualitat és a la porta de casa”, explica Lourdes Rodríguez, regidora d'Impuls Econòmic. La campanya té lloc en quatre de les zones econòmiques més potents del municipi. Així doncs, la primera d'elles es va desenvolupat a l'entorn de Filiberto Rodrigo, dissabte 7 de maig, i la següent parada en el Mercat de Catarroja. Les pròximes dues eixides de ‘Compra al Comerç de Catarroja’ seran el divendres 13 de maig de 10 a 13 hores a l'entorn de l'Ajuntament, per a tancar el divendres 21 en la zona del Centre de Salut de 17,30 a 20,30 hores. Cada persona que forme part de la campanya i els tallers rebrà un rasca-rasca, que de ser premiat, tindrà un valor de 25 euros que posteriorment podrà reinvertir en el comerç de Catarroja. Es tracta així d'una bona forma perquè la ciutadania conega de primera mà als seus comerciants i al seu torn els diners obtinguts es reinvertisquen directament en el municipi.