"Picassent T'ajuda" és el lema sota el què un conjunt d’associacions i entitats locals, ciutadans i ciutadanes, junt amb la col·laboració de la regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Picassent, s'han unit per realitzar activitats amb un únic objectiu clar: recolzar a la població de la Palma i d’Ucraïna que estan passant per unes circumstàncies dolentes.

L'Associació de Comerciants, Serveis i Mercat s'ha unit a aquesta iniciativa i participa, per mitjà dels seus negocis associats, i també com a entitat per tal d'aconseguir la participació del màxim nombre de col•laboradors.

"És un vertader goig veure com la població picassentina, entre la que estan els nostres comerços associats, és tan solidària. Si ja sabíem que Picassent era un poble acollidor, ara podem afirmar que la nostra població té un compromís ferm amb valors i solidaritat. Aquest cap de setmana solidari és una gran mostra i l’associacionisme està més fort i unit que mai", valoren en l'associació.

El programa del cap de setmana solidari es celebrarà el 13 i 14. S'estructurarà en un "Sopar Solidari" en la primera jornada, els tiquets per al qual costaran cinc euros amb entrepà, aigua i picaeta tradicional. El contingut dels entrepans, el pa i demés productes necessaris han sigut donats pels comerços de Picassent. A més, també hi haurà sorteig amb les donacions rebudes d’altres sectors comercials.

I el dissabte, 14 de maig, hi haurà zumba, mercadet solidari, xocolata i bunyols, així com exhibicions d’alguns sectors esportius de la població i tallers de 'parkour'. També hi haurà activitats lúdiques per a xiquets i xiquetes i xaranga per amenitzar l'acte.

Els tiquets solidaris o de fila zero es poden recollir fins el dimecres 11 de maig als establiments Restaurant Versalles (matí i vesprada), Musical (matí i vesprada), Casa de Cultura (dilluns, dimarts i dijous de 17 a 20 hores), Casa Jove La Torta (matí i vesprada), Seu de Tyrius (divendres de 17 a 19 hores) i falla l’Om (divendres a partir de les 21 hores).