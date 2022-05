Josep Sou i Antoni Martínez, guanyadors dels premis Vila de Puçol de poesia i narrativa

Els premis Vila de Puçol van nàixer com a fórmula per a potenciar l'ús de valencià en mitjans artístics i, des de fa quasi quatre dècades, venen complint eixe objectiu amb exposicions i edicions de llibres en valencià. La presentació de les obres guanyadores, "Mala sort per a la fusta si naix violí" d'Antonio Martínez Bonet i "A dues veus" de Josep Sou, tots dos editats per Onada, va tindre lloc el passat divendres 27 d'abril.

"L'Ajuntament de Puçol promou la creació artística i fomenta la literatura en valencià amb estos premis que convoquem anualment i que, des de fa uns anys, compten amb la col·laboració i el suport econòmic de la Diputació de València", va donar la benvinguda José María Esteve, regidor de Cultura, que va ser va ser el conductor de l'acte. Aquest premis, de pintura, poesia i narrativa, s'entreguen entorn del 9 d'octubre cada any i al voltant del 23 d'abril es presesenten els llibres guanyadors de l'edició anterior. Aquest divendres va ser el torn de la novel·la número 38 i el premi de poesia Josep Maria Ribelles número 25. El guanyador del certamen de poesia, Josep Sou, per l'obra "A dues veus", va ser el primer a pujar a l'escenari. En el seu discurs d'agraïment va tindre present a les diferents corporacions municipals de Puçol, que des de fa 25 anys han continuat fidels a una aposta de mantindre i que han impulsat aquest tipus d'iniciatives en altres poblacions: la poesia i l'ús del valencià. Per part seua, el premi de narrativa va ser per a "Mala sort per a la fusta si naix violí", d'Antoni Martínez Bonet, però no va poder assistir a la presentació. L'encarregat de parlar en el seu lloc va ser l'escriptor Manel Alonso, que també ha sigut un any més membre del jurat dels premis Vila de Puçol. Com a complement, la música va posar el punt final a l'acte, amb la presentació de "Memento", l'últim disc del grup Novembre Elèctric, amb entrada gratuïta. Tots dos llibres poden adquirir-se a un preu especial de 5 euros a la Casa de Cultura de Puçol.