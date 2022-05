El aumento de los precios de determinadas materias primas y el combustible ha provocado otro abandono más de una gran obra en la comarca de l’Horta, en este caso, en Aldaia. Desde hace unas semanas la empresa que intervenía en el antiguo colegio Mariano Benlliure (en desuso desde que se construyó el nuevo), para convertirlo en un centro multidisciplinar y nueva biblioteca, se ha marchado después de no llegar a un acuerdo con el consistorio.

El proyecto, considerado la estrella del programa del PSPV-PSOE, que tiene el gobierno local, comenzó a redactarse a mediados de 2019 y fue adjudicado en primavera de 2021 por 3,5 millones de euros a una empresa que inició las obras en junio de ese año. Tras unos seis meses de ejecución, la compañía trasladó al ayuntamiento la dificultad de seguir con los trabajos por el aumento de los costes. Una situación que se ha dado en más de una decena de infraestructuras de la comarca.

Fuentes municipales indican que se llevó a cabo una negociación en la que la firma indicó que era necesario aumentar el presupuesto en un 27%, lo que sobrepasaba el máximo permitido en el decreto extraordinario del Gobierno (20%), a raíz de la subida generalizada de precios. Por ello, fuentes del gobierno local indican que, tras estudiar el asunto los equipos técnicos del área de Urbanismo y de Intervención, recomendaron no aceptar la petición de la empresa.

El propio alcalde, Guillermo Luján, emitió un comunicado a través de las redes sociales en el que explicaba parte de los hechos y alegaba que «lo más importante, en este momento, es salvaguardar el interés general de todos los vecinos y vecinas de Aldaia y del ayuntamiento».

Tras la decisión de abandonar, el consistorio tendrá que resolver el expediente para volver a elaborar y publicar una nueva licitación, y adjudicarla, con el objetivo de reemprender la obra. Las mismas fuentes sitúan a principios de 2023 el posible reinicio «teniendo en cuenta los plazos que establece la ley. «Será necesario aumentar el precio de licitación pero desde la seguridad jurídica que marcan los técnicos municipales y no desde la petición de una empresa privada», añaden.

La obra no estará acabada para las elecciones municipales, como estaba previsto, aunque «no tiene importancia si al final se culmina este proyecto con todas las garantías jurídicas y administrativas».

No ve así el asunto la oposición en Aldaia. Los grupos municipales del Partido Popular, Ciudadanos y Compromís han presentado un escrito conjunto en el que exigen la celebración de un pleno extraordinario con el asunto del centro multidisciplinar y nueva biblioteca como único punto del orden del día.

El concejal popular Felipe Rentero ve necesaria la convocatoria de este pleno para que el equipo de gobierno «explique a los ciudadanos qué ha pasado» ya que «han tenido varios plenos y varias comisiones informativas y no han dicho nada». «No nos vale que la culpa la tenga Putín y su atroz guerra, no nos vale que los precios hayan subido más que nunca, queremos y merecemos explicaciones contundentes del abandono del proyecto», recalca. El PP incide en que "se veía venir porque cada vez había menos actividad y el gobierno ha ocultado lo que pasaba".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Javier Sanchis, opina que la ciudadanía necesita saber en que situación se encuentra realmente el proyecto de la nueva biblioteca y porque motivos se ha llegado a la paralización de la obra». «El interés general de los aldaieros está en juego y queremos que se nos explique todo el proceso detalladamente y buscar posibles soluciones», dice.

Y en Compromís per Aldaia, muestran su preocupación por la gestión en el municipio y «la crispación que están creando las últimas acciones del gobierno local», entre ellas, la paralización de la obra, tras un largo proceso administrativo de ocho años. «Hemos recibido pocas explicaciones y necesitamos más. Por eso creemos oportuno un pleno monográfico del tema», indican.