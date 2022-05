Torna la Fira del Comerç Local a Rafelbunyol

La Fira del Comerç Local a Rafelbunyol arriba els pròxims dies 14 i 15 de maig i tindrà lloc al carrer Magdalena amb gran oferta comercial, hostaleria, gastronomia i activitats. "FirALEC" és la primera fira organitzada per l'Associació Local d'Empreses i Comerços (ALEC) juntament amb el consistori.

Un esdeveniment que ha sigut possible gràcies a la subvenció de la Generalitat Valenciana i la col·laboració de Quattre. Una campanya de foment de vendes promoguda per la regidoria de Comerç i el teixit comercial de la localitat que torna a celebrar-se després d'un parell d'anys sense tindre lloc i en la qual participaran un total de 15 comerços.

Els veïns i veïnes es beneficiaran de descomptes i promocions, al mateix temps que gaudiran d'activitats com masterclass, activitats infantils, zona de restauració i música d'ambient. "Amb aquesta iniciativa volem impulsar la venda en el comerç local, donar a conéixer que Rafelbunyol compta amb un ampli teixit comercial i no cal anar a un altre lloc per a fer les compres", afirma Fernando Ciges, regidor de Comerç.

"Per a l'ajuntament, l'impuls del comerç local és una prioritat, raó per la qual donen suport a aquest tipus d'activitats, a la vegada que posem en marxa altres subvencions i ajudes, que seran convocades pròximament, com el Bo Comerç Som Rafelbunyol", declara Fran López, alcalde de Rafelbunyol.