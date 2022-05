Arriba la VI a edició de la Fira de la Tapa i el Comerç a Picassent

La població de Picassent acollirà els dies 27, 28 i 29 de maig la VIa edició de la Fira de la Tapa i el Comerç, organitzada per la regidoria de Comerç i Mercat amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants i Serveis de Picassent. La Casa de Cultura va acollir la primera cita, on elsnegocis hostalers presentaren les tapes que enguany es podran assaborir en cadascun de les casetes.

En esta cita, també varen estar presents l'alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, la regidora de l'àrea de Comerç i Mercat, Mónica Olguin, i la presidenta de l'Associació de Comerciants, Serveis i Mercat, Vanesa Fortuny. «En esta fira, la proximitat i el tracte personal estan garantits. És una bona oportunitat per fomentar el comerç local tan important per a l'economia del nostre municipi», va manifestar Garcia durant l'acte. Seran així un total de 30 empreses, (18 comerços i 12 del sector hostaler), les que ocuparan el recinte firal en una zona que també acollirà diferents tallers i activitats complementàries als diferents stands comercials.