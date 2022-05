Un error en la publicación de la ordenanza sobre la bonificación en el IBI por la implantación de placas solares en Silla ha causado que “algunas solicitudes permanezcan sin resolverse en Diputación y que algunos vecinos se hayan tirado para atrás tras conocer las condiciones que deberían cumplir y que no eran las correctas”. Es lo que denuncia el concejal de EU, Valentín Mateos, quien afirma llevar seis meses pidiendo en cada pleno que subsanaran el error, que finalmente el consistorio ya ha realizado, puesto que la ordenanza ya correcta aparece publicada en el BOP desde este viernes 6 de mayo.

El error está en el porcentaje de bonificación. La primera ordenanza estipulaba una bonificación atendiendo a la potencia contratada. Así, era del 20% hasta 10kw, el 30% entre 10 y 100 kw, y 50% para más de 100 kw contratados.

Fue precisamente EU quien propuso modificar este apartado, y siguiendo el ejemplo de otros pueblos de la comarca, establecer una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles, sin tener en cuenta la potencia, y del 25% para los bienes inmuebles de carácter no residencial. El pleno aceptó incorporar esta propuesta y ordenó publicar la ordenanza en el BOP. Sin embargo, un error hizo que la que se enviase fuera la anterior, sin la modificación. “La gente interesada en ponerse placas fotovoltaicas iba a preguntar al ayuntamiento y cuando le decían que el 50% era solo para más de 100kw contratados, algo propio de naves industriales, se tiraba para atrás y se quejaba que eso no era lo anunciado”, explica Mateos, quien celebra que ya se haya subsanado el error en el BOP, aunque lamenta la tardanza y el caso omiso a sus reivindicaciones. “Más de 6 meses han tenido que pasar con los sucesivos plenos donde Esquerra Unida preguntaba por la información contradictoria que se estaba dando en el Ayuntamiento de Silla sobre las nuevas bonificaciones aprobadas en el pleno de septiembre de 2021 respecto al IBI y pleno tras pleno la dejadez ha sido tal que nunca se resolvían las incidencias. Sólo ha sido posible porque Esquerra Unida pidió las ordenanzas publicadas para comprobar lo publicado en el BOP con lo acordado en el pleno, y fue cuando el alcalde se ha dado cuenta que no se había publicado correctamente el acuerdo del pleno adoptado”, señala Mateos.

Cuenca. “Hay un codigo directo informático”

El concejal de Hacienda, Iván Cuenca, reconoce que se envió por error la ordenanza equivocada, “pero ya se ha subsanado y solo ha habido algunas puntuales y de momento no se ha concedido ninguna solicitud”. Para evitar que vuelva a ocurrir este tipo de problemas, Cuenca asegura que se ha pedido crear un código directo en el sistema informático “que aplique directamente el porcentaje apropiado de la bonificación en el IBI cuando se presenta la solicitud para instalar placas fotovoltaicas, sin necesidad de mirar la ordenanza”.