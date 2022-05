El Síndic de Greuges ha emitido una resuloción ante la queja de un ciudadano de Alcàsser donde “recomienda” tanto a la Conselleria de Agricultura y Medioambiente, como al Ayuntamiento de Alcàsser, que proporcione la información solicitada sobre la instalación de la futura EDAR en esta localidad de l’Horta Sud. Los vecinos de la localidad contrarios a la EDAR y que han formado la Plataforma No a la Depuradora de Alcàsser siempre han reclamado falta de información de los organismos oficiales sobre la decisión de ubicar esta instalación en el término municipal, y de ahí que uno de los ciudadanos decidiera poner una queja al Síndic, que ha sido aceptada.

El Síndic pide a cada organismo una documentación concreta, que no se encuentra publicada en los organismos oficiales. Así, este órgano consultivo recomienda a la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica que facilite al autor de la queja la siguiente información en relación con el estudio que ha servido de base a la elaboración de este proyecto que ha sido consensuado por la Consellería con 14 municipios de l'Horta Sud y de las comunidades de regantes del Canal Júcar-Turia. En concreto, el reclamante pide información sobre cómo se adopta el consenso, y bajo qué criterio (dado que no era la primera opción), entre todos los municipios para situar, tal como aparece en el estudio, la depuradora en el término de Alcàsser. También quiere saber cuántas reuniones se han mantenido respecto de esto y el sentido del voto de cada una de los localidades, además de pedir que le deje consultar las actas de dichas reuniones. Además pide poder consultar las actas de las reuniones. Y por último, este ciudadano que duda de los beneficios de lainstalación de la EDAR en Alcàsser, pregunta a conselleria por qué no ha informado ala población, teniendo en cuenta el impacto y la magnitud de dicha instalación.

Las preguntas destinadas al Ayuntamiento de Alcàsser que el Síndic recomienda que sean constestadas a este vecino son diferentes a las de conselleria. Así, el reclamante solicita al consistorio información sobre las visitas conjuntas con el director técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Medio Natural, Ayuntamiento de Alcàsser, la comunidad de regantes y la dirección general del Agua, aclarando que no se pide información que formó parte de un expediente administrativo, sino que se emita un informe específico de la solicitud expuesta. También este vecino reclama poder ver la videoconferencia en la que se plantearon cuatro posibles ubicaciones y así conocer el sentido de voto/postura adoptada por la alcaldesa de Alcàsser Eva Zamora. Y por último, el autor de la queja al Síndic también quiere saber en qué terminos se acepta la ubicación de la depuradora en el municipio, tal como se refleja en la información emitida por la Generalitat Valenciana en octubre sobre que el estudio que había servido de base a la elaboración de este proyecto había sido consensuado por la Consellería con 14 municipios de l'Horta Sud, entre os que se encuentra Alcàsser, y de las comunidades de regantes del Canal Júcar-Turia.

El Sindic recuerda a la consellería de Agricultura y Transición Ecológica, y al Ayuntamiento de Alcàsser que están obligados a responder por escrito en un plazo no superior en un mes desde la recepción del presente acto, y que su respuesta “tendrá que manifestar, de manera inequívoca, su posicionamiento respecto de las recomendaciones o sugerencias contenidas en la presente resolución”. .Si las acepta, tendrá que hacer constar las medidas adoptadas para su cumplimiento, y si no, tendrá que motivar las causas del rechazo.

Zamora: “No somos el organismo competente”

La alcaldesa de la localidad, Eva Zamora, ha confirmado a Levante-EMV que piensa contestar a dicha petición del Síndic, aunque afirma que las reclamaciones de este vecino que se reflejan en las resolución “no pueden ser atendidas por este ayuntamiento porque no somos el organismo competente. Por ejemplo, la videoconferencia que exige ver no fue organziada por esta administración, y por tanto no se la podemos facilitar”, explica la primera edila socialista, quien recuerda que sobre la EDAR “no hay expediente y por tanto no hay documentación informativa que le podamos remitir a este ciudadano”.

No es la primera vez que los vecinos de Alcàsser recurren al Síndic . En marzo, en cambio, una nueva resolución dio la razón al Ayuntamiento de Alcàsser sobre las restricciones de asistencia al pleno, después de que la Plataforma No a la Depuradora interpusiera una queja al estamento consultivo por restringirles la entrada en enero, alegando restricciones por el aumento de la incidencia de casos de Covid.