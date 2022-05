L' Ajuntament d'Alboraia ha estat present en la fira de turisme, «Expovacances» de Bilbao des d'este dijous passat amb l'objectiu de promoure els atractius turístics de la localitat. Així, a través de dos esdeveniments han dut a terme esta labor.

El primer, que han realitzat és un taller dirigit a persones professionals del sector i el segon, la fira de turisme, «Expovacances» pel públic general. Ambdues, sota l'empara de la conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana i València Turisme.

La regidoria de Turisme de l'Ajuntament d'Alboraia que encapçala, Raquel Casares va aprofitar l'espai professional del taller, per a contactar amb les agències de viatge de la zona i oferir informació sobre les empreses del sector turístic d'este municipi, com per exemple, «Mediterranian Surf School» o «l'Alqueria Planta i cull». A més, durant esta trobada, van acudir el diputat de Turisme, Jordi Mayor, i el director del Patronat de Turisme de la Diputació de València, Xavi Pascual.

Després, en la fira de Turisme Expovacaciones de Bilbao, duta a terme del 6 al 8 de maig, el consistori va donar informació sobre la marca «Alboraia Turisme» amb els pilars que engloba (Mar, Horta, Cultura i Orxata), el distintiu de bressol de l'orxata, les rutes per l'horta, la gastronomia que poden esperar les persones visitants, surf al Mediterrani, marxandatge, etc.

Una experiència clau

"Este esdeveniment és un dels principals emissors de turistes cap a la Comunitat Valenciana", explica la regidora de Turisme, Raquel Casares, per la qual cosa han volgut posicionar-se «amb força com una destinació turística ineludible i que cal visitar en les pròximes vacances», destaca.

En esta línia, Casares sosté que des de l'ajuntament s'ha treballat tot l'any per a preparar la temporada de bany, que ja ha començat, i recorda tots els avanços que s'han realitzat en els últims mesos: "la posada en marxa del Pla Estratègic de Turisme i l'elaboració del Pla Director de Turisme Intel·ligent que guie al municipi des d'una perspectiva sostenible, professional i tecnològica en col·laboració amb tots els agents socials i turístics per a oferir una experiència única".