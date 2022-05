El pasado día 7 de Mayo tuvo lugar la presentación de la federación de partidos Decidix que se celebró por la mañana en el Parque de Cabecera de la ciudad de Valencia. Esta federación engloba a varios partidos valencianos que operan tanto a nivel autonómico como municipal.

Al acto asistieron un nutrido numero de afiliados y simpatizantes de Sumant Per Torrent con el objetivo de mostrar su compromiso con la federación, con la que esperan sumar fuerzas, pero sin perder su carácter de partido local.

Dicho acto contó con la participación de Roberto Gómez, secretario general de Sumant Per Torrent , el cual puso de relieve la necesidad de proteger i fomentar la industria valenciana como motor económico de nuestra tierra. También del miembro de Sumant, Daniel Salvador, el cual expuso el manifiesto constitutivo de la federación, desgranando los objetivos que persigue la federación de partidos Decidix.

A la cita asistieron miembros de otros partidos, y personas simpatizantes con la federación. Los partidos que conforman Decidix han querido unirse para trabajar municipio a municipio con la marcada vocación de ofrecer políticas reales para mejorar la vida de sus convecinos.

Entre otros, algunos de los partidos que conforman la federación se encuentran Avant Valencians, Poble Democràtic, Accio Nacionalista Valenciana, Sumant Per Torrent, Gent per Benifayó, Valencians per Moncada, Independents per Montroy, Units per Gandia, etc.