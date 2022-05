Èxit al XXXV certamen literari juvenil 'Cristòfor Aguado' d'Aldaia

El Teatre Auditori Municipal d’Aldaia (TAMA) va acollir el XXXV certamen literari juvenil 'Cristòfor Aguado i Medina' amb l’objectiu de fomentar, un any més, la cultura “com a base d’una societat de persones lliures”. Esta edició va començar amb un acte que va presidir l’alcalde la localitat, Guillermo Luján, junt a la regidora de Biblioteca Municipal, Encarna Comes. D’esta manera, Luján va agrair la implicació i va donar la enhorabona als 441 participants pel seu “entusiasme i saber fer, un regal que ja per sempre quedarà com a patrimoni del poble”.

L’emoció i alegria es transformava en aplaudiments en conèixer els noms dels i les millors autores d’esta edició. En narrativa, de 9 a 11 anys, el premi absolut va recaure per a Lucas Ferrandis Paredes, i el premi accèssit per a Adrian Ripoll Moreno. De 12 a 15 anys la guanyadora absoluta va ser Monica Segura Ramos i premi accèssit va ser per a Yuchin Wu. I de 16 a 18anys, el guardonat absolut va recaure en la narrativa de Carlos García Herrero i l’accèssit va ser per a Salvador Canales Farfan. En poesía, per altra banda, de 9 a 11 anys van pujar a recollir el seu reconeixement Carlos Arenas Rosell i, com a premi accèssit, Asier Martínez Heras. De 12 a 15 anys, Mateo Barreña Puertas i Noa Franco Martínez. I en la categoria de 16 a 18 anys Mario Cisneros Ruiz, es va fer amb el premi absolut, i l’accèssit va ser per a Noelia Serrano Horta. Prèviament, a més, les guanyadores de l’edició de 2021 van recollir l’exemplar del recopilatori per sempre recull els relats i poemes premiats de l’any anterior. La regidora de Biblioteca destacava que “la literatura és l’instrument mitjançant el qual es dona forma als somnis, als anhels i a les alegries i les penes”.