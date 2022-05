El Ayuntamiento de Picassent comienza una nueva acción que se enmarca dentro de la campaña «Per un Picassent més net» y que pretende la recogida del aceite doméstico usado por la ciudadanía, un residuo altamente tóxico y que perjudica seriamente la red de alcantarillados. Y es que un litro de aceite doméstico de cocina puede llegar a contaminar 1.000 litros de agua. Por cada litro de este residuo se puede conseguir casi un litro de un bio combustible para motores diésel.

Así pues, cualquier vecino o vecina del municipio podrá recoger un embudo los días 14, 18, 21 y 25 de mayo en el Mercado municipal donde se ubicará un punto informativo donde todas las personas que quieran podrán informarse sobre cómo utilizarlo.

La alcaldesa del municipio, Conxa Garcia, apunta que, «continuando con la línea del tratamiento de residuos empezada por el ayuntamiento, ponemos en marcha ahora este nuevo sistema de depósitos por primera vez en el municipio con el objetivo de hacer de Picassent un pueblo cada día más limpio. Por eso también, invito a la ciudadanía a hacer un buen uso de los recipientes y a depositarlos en los contenedores naranja que encontrarán en la localidad».

Las ubicaciones de estos contenedores naranja tanto en el pueblo como en las urbanizaciones son las siguientes:

Avenida del norte, C/ Carles Albors, Plaza del Ayuntamiento, Plaza Milagrosa, C/ Generalitat Valenciana, C/ Mariano Benlliure y también en las urbanizaciones siguientes: El Pinar, Lloma de la Verge, l'Alter, Sierramar, Omet y San Ramón.