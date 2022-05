La Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana considera «inaceptable» el nivel de riesgo del Ayuntamiento de Torrent en materia de ciberseguridad y que los mecanismos de control básico son deficientes, según refleja la auditoría del Plan Estratégico de la institución autonómica para el periodo 2019-2022. Los análises se realizaron en 2019 y 2020 en 15 ayuntamientos de más de 50.000 habitantes.

El informe se ha centrado en el análisis de la situación actualizada de los ocho puntos de Control Básico en Ciberseguridad, relacionados con las aplicaciones y sistemas que soportan el proceso contable-presupuestario, la gestión tributaria, la gestión recaudadora y otros relacionados con el interés general de la ciudadanía. Así, los índices requeridos para un adecuado cumplimiento de los objetivos marcados por la Sindicatura de Cuentas tienen que ser iguales o superiores al 80% para los procesos definidos (riesgo bajo); mientras que el consistorio obtiene un 41’3% (riesgo alto), muy inferior al índice del 60%, que es el límite del riesgo medio.

Para el portavoz de Compromís, Pau Alabajos, es «especialmente preocupante» la nota que se otorga a ciertos procesos como la Detección y Solución de Vulnerabilidades, con un 28’5%; la Seguridad del Software y las Máquinas con un 24’8%, el Registro de Actividades de los y las Usuarias (46’3%), y el Cumplimiento y la Gestión de la Ciberseguridad con un muy deficiente 22’5%.

Por su parte, el concejal de Modernización, Andrés Campos, entiende que la baja puntuación se refiere a que el consistorio no tiene creadas determinadas comisiones «y no a los mecanismos tecnológicos». No obstante, añade que el consistorio ha licitado tres contratos «que mejorarán aún más» como el de asistencia técnica informática, un servicio de copia de seguridad en la nube, otro para renovar y reforzar el actual cortafuegos, una herramienta de monitorización y prevención de amenazas avanzadas y un sistema de monitorización y recolección de eventos.