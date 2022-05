Los representantes de la Plataforma No a la Depuradora de Alcàsser aseguran venir "defraudados" de la visita organizada por el Consell y el Ayuntamiento de Alcàsser a la EDAR Alacantí Nord para explicarles in situ los beneficios de una depuradora de última generación, que permite eliminar los malos olores y otras molestias que estos vecinos temen soportar con la llegada de la EDAR al municipio de l'Horta. Tras analizar lo ocurrido este pasado sábado, esta plataforma vecinal ha enviado un comunicado donde muestran su insatisfacción por una visita "que no cumplió con los objetivos" y que fue "guiada y a medida". En concreto, se sienten defraudados porque "no se puede comparar, no por dimensiones, ni volumen de tratamiento, etc" la megadepuradora que se pretende instalar en Alcàsser con Alicantí Nord, "porque ésta tiene una población servida de 46.888 habitantes, mientras que la de l'Horta se prevé una población servida de 250.000 habitantes".

Además, aseguran que "no se nos permitió visitar algunas zonas más conflictivas a nivel de emisión de olores como son la línea de fangos y la carga de camiones. Es decir, se nos delimitaron muy bien las zonas a visitar", reprocha esta Plataforma, quien sigue intentando averiguar la justificación de que se haya elegido Alcàsser como ubicación definitiva para la EDAR pese a tener sobre la mesa otras alternativas. "En ningún momento se justificó esta decisión, pese a los intentos de los técnicos allí presentes que únicamente glosaban los beneficios maravillosos, la tecnología punta, etc. Conocen sobradamente, como se refleja en los estudios publicados, que no era la primera opción ni la mejor, tanto técnica como económicamente. Este caballo de batalla es el que esperemos clarifique la Conselleria y el Ayuntamiento, tras la resolución del Síndic de la que ya informamos en una publicación anterior", señalan. Del mismo modo, desde la Plataforma apoyan algunas alternativas ofrecidas tanto por vecinos como miembros de las asociaciones ecologistas proponiendo otro métodos de separación de pluviales y fecales, que no sean la depuradora, para impedir la contaminación de la Albufera. En ese sentido, según informan desde este colectivo vecinal, desde el Consell les animaron a presentar alegaciones una vez sometido el proyecto a exposición pública "e incluso ante la pregunta de un vecino de si se contemplaría la reubicación de la EDAR de Alcàsser en otras zonas con menos impacto por la mayor superficie de otros términos municipales (Picassent, Torrent, etc.), se le contestó que sí, incluso no hacerla", algo que fue acogido con escepticismo por los miembro sed la NO a la Depuradora.