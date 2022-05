Xirivella porta per primera vegada a l'alumnat de Secundària a "Anem al teatre"

Xiquetes i xiquets dels instituts d'educació Secundària, Ramón Muntaner, Gonzalo Anaya i Ntra. Sra. de la Verge de la Salut, formen part esta setmana per primera vegada, de la XXXIV edició de la campanya "Anem al teatre".

Amb l'obra "The power of the 80s", l'alumnat gaudix, participa i aprén de la màgia del teatre, en una nova edició que va començar el passat mes de març. Este projecte durà al teatre a més de 3.500 escolars d'entre dos i setze anys que cursen educació Infantil, Primària i Secundària en la localitat.