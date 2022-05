Alboraia debat sobre el llegat de Joan Fuster

El centre cívic Portalet d'Alboraia acollirà, este divendres 13 de maig a les 19.30, una tertúlia al voltant de la figura de Joan Fuster i la impunitat de la violència que grups feixistes exerciren sobre ell i altres.En el debat, organitzat per Compromís per Alboraia, Francesc Bayarri (Almàssera, 1961) i Pau Viciano (Castelló de la Plana, 1963) presentaran els seus llibres "Matar Joan Fuster" i "Per què Fuster tenia raó", respectivament, per la celebració de "l'Any Fuster".

D'una banda, Bayarri, escriptor i periodista, en la seua obra recull a diferents investigacions periodístiques. La que dona títol al llibre fa referència a l'atemptat terrorista que Fuster va patir a la porta de sa casa. Quant al treball de Pau Viciano, doctor en història i assagista, "Per què Fuster tenia raó" explica com l'ombra de l'escriptor és molt allargada i continua projectant-se sobre les noves "narratives", que tracten d'explicar la realitat del país i assenyalar una perspectiva de futur. El plantejament de Viciano obri el debat sobre la revisió o la vigència de les idees de l'escriptor suecà.