La població italiana de Gubbio (Itàlia) ha rebut la ceràmica de Manises gràcies a Arturo Mora Benavent, professional de 51 anys amb una gran tradició familiar dins del sector. Amb motiu de les festes del Ceri, l'artesà ha portat deu peces, pertanyents a una exposició d’estil clàssic tradicional de Manises, inspirada en el segle XV amb reflexos metàl·lics. Es tracta d’obres que ha anat fent, però que no han sigut vistes fins ara al festival.

Per altra banda, Mora presenta la seua nova col·lecció "Jabón", una proposta composta de deu peces també. Segons explica el ceramista, són dissenys d’un estil molt més contemporani, però conservant la senya identitària dels reflexes metàl·lics, inspirats en les pompes de sabó. "La idea va eixir gràcies a les meues filles", reconeix. La col·lecció estarà en el Park Hotel ai Cappuccini del 11 al 15 de maig.

L’últim ceramista de reflexe metàl·lic

Arturo Mora té una llarga trajectòria al sector, però és especialment reconegut per el seu treball amb la tècnica del reflexe metàl·lic. Aquest treball té l'origen en l'etapa islàmica del segle XIII. L’artista l’aplica tant en les peces de recreacions antigues com als seus dissenys més moderns. Explica que hi ha dos tipus de públic al festival: "els que busquen coses actuals i contemporànies i la gent que vol les obres tradicionals". "Passa com amb la música clàssica. Hi ha persones que segueixen consumit-la", afegix.

Mora es l’últim que fa servir la tècnica dels reflexos metàl·lics, una tradició que ell mateix recorda que té "700 anys d’antiguitat". Amb tot, ell afronta això amb una gran responsabilitat, de la qual s’encarrega correctament. Ha sigut premiat nombroses voltes entre les quals estan el "Premio Alfa de Oro de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio", en la Fira Internacional de Ceràmica Cevider de València (1998)"; el primer "Premi d'Artesania de la Comunitat Valenciana", en l'especialitat de ceràmica tradicional (2019), i el primer premi en la categoria de Ceràmica Tradicional en els "Concursos Internacionales de Alfarería y Cerámica de La Rambla (Córdoba) (2020)".

"No crec que vaja a ser l’últim", s'esperança. A més a més, Mora diu que vol "posar la tècnica de moda" i ha al·legat que en un futur vol ensenyar-la perquè no es perda aquesta tradició. El ceramista li veu un futur prometedor. "Les coses que tenen ànima no tendeixen a desaparéixer", justifica.