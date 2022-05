El pozo propiedad de los vecinos del barrio Virgen de los Desamparados de Tavernes Blanques sigue estando en el juzgado, pese a que, tal y como informó Levante-EMV en marzo una sentencia, que se hizo firme este miércoles tras no ser recurrida ante el Tribunal Supremo, obligue al ayuntamiento a devolverles su uso en un plazo no superior a dos meses. Los propietarios de las 45 viviendas del Barrio Virgen de los Desamparados que llevan sin poder usar el agua del pozo desde que decretara su cierre el consistorio en el verano de 2018, han presentado un contencioso administrativo ante el Juzgado contra del cobro de 13.503,93 euros que les exige el Ayuntamiento de Tavernes Blanques por las facturas de suministro de agua potable de la red muncipal desde mayo de 2020 hasta octubre de 2021. Facturas que todo este periodo ha asumido el propio consistorio, medida que puso cuando cerró el pozo haciendo que estos vecinos de la calle Carraixet 2,4,6, Doctor Fleming 1,3 y Pintor Sorolla 2,5. A la espera de la resolución del contencioso, el juez ha impuesto como medida cautelar la suspensión del cobro.

Los propietarios se enteraron de que tenía que asumir estos pagos a través de una carta que les llegó en diciembre, y a la que ha tenido acceso este diario, en la que se exigía literalmente “notificar los pagos efectuados por el Ayuntamiento en concepto de suministro domiciliario de agua potable, con la finalidad de que estas se puedan organizar económicamente para iniciar el abono del suministro ya efectuado, así como puedan organizarse económicamente para hacer frente a las facturas que trimestralmente se van a seguir devengando”. Curiosamente se exige a los vecinos de los inmuebles afectados en grupo, no especifica cada propietario, porque según advierte el consistorio en la propia notificación “no hay contadores individuales”.

“Una vez más, los vecinos del Barrio Virgen de los Desamparados, población trabajadora y pensionista, se encuentran en una nueva disputa legal contra el ayuntamiento de Tavernes Blanques, y en defensa del uso y disfrute del pozo de agua potable de su propiedad, que cuenta con las autorizaciones de la Conselleria de Sanidad”, señalan los afectados quienes no entienden el cobro de estas facturas, que afirman ir en contra de la resolución de alcaldía 19.11.2020, donde resolvía: “Aprobar, disponer, ordenar y abonar las facturas que se relacionan con la finalidad de que la empresa suministradora no cese el suministro domiciliario de agua potable, siendo este un servicio mínimo esencial, hasta que existe sentencia judicial firme”.

“La sentencia no ha sido firme hasta este miércoles y el ayuntamiento ya envió la notificación de cobro en diciembre”, una decisión que aún no entienden después de que el juzgado ya haya emitido una sentencia en firme “que nos da la razón a los vecinos. Ahora el consistorio y su alcaldesa ha tenido la poca sensatez de reclamar a los vecinos la escalofriante cuantía de 13.503,93 €, correspondiente a la suma de las facturas de agua potable por la conexión que se empeñó en imponer el ayuntamiento y contador provisional, que instaló a su cuenta y riesgo en junio de 2019, a pesar de contar estos vecinos con su suministro propio de agua potable”. Los vecinos, confían e que finalmente no tendrán que pagar estas facturas, sobre todo después de que el juez haya aprobado la suspensión cautelar.

Denuncia a la Guardia Civil

A la espera de que el Ayuntamiento les devuelva a los vecinos del Grupo Virgen de los Desamparados el uso del pozo, un nuevo conflicto se ha producido, que ha acabado en denuncia a la Guardia Civil por usurpación de una propiedad. En concreto, los vecinos han denunciado que el ayuntamiento abrió y cambió le bombín de la puerta del cuarto donde se realiza el control de agua situado en el patio de la escoleta municipal. Según han podido comprobar los vecinos, a través de Aguas de Valencia, se detectó una fuga en el patio de la escoleta “y los técnicos entraron directamente a la caseta a la fuerza, sin avisar a los vecinos y cambiando el bombín. Ahora no podemos acceder a nuestra propia caseta porque no tenemos las llaves nuevas”. Es por ello que al comprobar lo sucedido, estos vecinos pusieron una denuncia ante la Guardia Civil.

Todos estos asuntos salieron a la luz en el pleno celebrado el jueves por la noche, que se alargó hasta las 23 horas y donde estuvieron presentes algunos vecinos, ya que entre los asuntos del día habían tres mociones de grupos de la derecha donde se pedía la dimisión de la alcaldesa, su reprobación y la ejecución de la sentencia firme. Mociones que no fueron aprobadas con los votos en contra del PSPV, Cs y Compromís.