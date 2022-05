Les Juntes Locals Falleres de la comarca han posat en marxa l'engranatge per a l'exercici 2022-2023 en els actes d'elecció o confirmació de les seues presidències i altres càrrecs de gestió. En la majoria de municipis, les falles han optat per reelegir a les persones que ja estaven al capdavant, com és el cas d'Alaquàs, Silla o Catarroja, encara que altres com Massamagrell han optat per la renovació.

En Alaquàs, el saló de plens de l’Ajuntament d’Alaquàs va acollir la primera Assemblea de Presidents i Presidentes de les comissions falleres del municipi per a les properes Falles. Una cita que va estar presidida pel president nat de la Junta Local Fallera (JLF) i alcalde d’Alaquàs Toni Saura, així com pel regidor de Falles Álex Ramos i la presidenta executiva de l’entitat July Roselló.

En l’assemblea es va acomiadar a les presidències de les Falles del passat cicle i es va donar la benvinguda i l’enhorabona a les noves persones que estaran al capdavant de cadascuna de les comissions falleres del municipi. Seguidament, July Roselló va ser reelegida per unanimitat presidenta de la JLF i seguirà en un càrrec que té des de 2017. La lideressa va aprofitar per a donar les gràcies i fer una crida a les comissions per animar a les falleres i fallers del poble a formar part d'aquest organisme "per a treballar i engrandir així les Falles d’Alaquàs".

Per la seua banda, Toni Saura va celebrar aquesta decisió conjunta i va donar l’enhorabona a tots i a totes per començar aquest nou exercici amb ganes i il•lusió. Finalment, es va obrir el termini per presentar candidatures a fallera major infantil d'Alaquàs, fallera major i corts d'honor, per a les Falles 2023, que estarà obert fins al dilluns dia 23 de maig. Les candidatures es faran a través de la comissió a la qual pertanga la candidata, presentant la sol•licitud davant la Junta Local Fallera.

En Silla, el col·lectiu faller en assemblea general va aprovar per unanimitat la reelecció de Raquel Gradolí Guillem com a presidenta executiva de la Junta Local Fallera, que es mantindrà, per tant, en el càrrec per seté exercici. Aquest procés es va realitzar una vegada les set comissions elegiren a les persones que ocuparan les seues presidències. I un cas semblant va ser el de Catarroja, on les 10 comissions celebraren en Congrés Faller anual on varen reelegir a Alfonso Martínez per a estar al davant de la Junta Local Fallera. Varen estar presents la vicealcaldessa, Lorena Silvent, l l'edil de Festes i Joventut, Miguel Verdeguer.

En l'Horta Nord, els presidents i presidentes de les set comissions falleres de Massamagrell es van reunir amb l'ajuntament i els representants de la Junta Local Fallera per a triar a la nova directiva d'aquesta per a l'exercici 2022-2023. L'única candidatura presentada per a assumir la presidència va ser la de Marta Palanca, que va quedar nomenada com a tal després que la seua candidatura fora aprovada per unanimitat dels representants de les comissions.

Palanca compta des de ja amb el suport de Jesús Orón, que ocuparà el càrrec de secretari de la Junta Local Fallera de Massamagrell. En les pròximes setmanes, la nova presidenta i el secretari designaran a la resta de càrrecs de la junta, composta per dues persones de cadascuna de les set comissions falleres del municipi, més la regidora de Festes i l'alcalde del municipi.

L'alcalde Paco Gómez, que va assistir al costat de Nina Sepúlveda, regidora de Festes, en representació de l'ajuntament, es va dirigir als nous representants per a donar-los la benvinguda: “Felicitats a Marta i Jesús per haver estat triats, estic segur que fareu una gran labor, com sempre, perquè puguem celebrar les nostres falles de la millor forma possible”. Sepúlveda va agrair també a la directiva sortint “el treball realitzat durant tots aquests anys, i sobretot amb la difícil situació derivada de la pandèmia”.