La Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat continua amb la campanya «Paiporta a les teues mans» de foment del reciclatge i introducció de la fracció orgànica.

Al repartiment de més de 5.000 poals per a la separació domèstica de residus orgànics entre la ciutadania en general s’han sumat multitud de sessions al centres educatius per a tots els nivells, informació a peu de carrer i altres accions, com la programació de l’espectacle «Desfem», de Dani Miquel, aquest cap de setmana, al poliesportiu.

Aquestes accions es mantindran en el temps per a millorar la taxa de reciclatge i per a introduir la costum de separar i reciclar els residus orgànics, que serà obligatòria per llei per a tots els pobles i ciutats a partir de 2023 gràcies a una normativa europea.

A Paiporta, l’arribada del contenidor marró ha coincidit amb l’entrada en vigor del nou contracte de recollida de residus sòlids urbans, un 10 % més barat que l’anterior i amb major capacitat, dies de recollida i camions destinats a aquest treball.

«Establir un costum»

L’objectiu amb la campanya «Paiporta a les teues mans», segons la regidora d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Marian Val, és «millorar la quantitat de residus que reciclem a Paiporta, i establir com una costum la separació i recollida dels residus orgànics, per a la qual cosa ja disposem de totes les ferramentes, i ara cal treballar en la conscienciació ciutadana, que és la part fonamental i més costosa, com és lògic».

L'espectacle "Desfem" de Dani Miquel va apropar els xiquets i les xiquetes al món del reciclatge

En aquest sentit, Val ha explicat que «és molt important que les xiquetes, xiquets i joves coneguen la importància no sols de reciclar i de fer-ho de manera conscient, incloent-hi el contenidor marró com un més, sinó aprofundir encara més en la necessitat de consumir menys, produir menys residus, posar en pràctica dia a dia tècniques i gestos senzills que ens permeten fer el nostre dia a dia més sostenible per al planeta».

Val ha conclòs que «hi ha encara molt de treball per davant però, tal com s’ha sabut gràcies a les xifres del pla local de residus, Paiporta té molt de marge de millora, i esperem que amb aquestes i altres iniciatives del govern i amb la col·laboració de la ciutadania, avancem cap a una recollida de residus més efectiva, sostenible i respectuosa amb el medi ambient».