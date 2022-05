La Policía Local de Torrent ha interpuesto, en las últimas dos semanas, unas 15 multas en la calle Padre Méndez, tanto a particulares como a algún local, para tratar de rebajar las molestias que denuncian las comunidades vecinales residentes, derivadas de la actividad hostelera y especialmente su clientela.

Así lo ha informado este miércoles el alcalde de Torrent, Jesús Ros, quien ha detallado que estas sanciones se han interpuesto por tenencia de drogas por parte de personas que frecuentaban la calle, o por aparcar los vehículos durante horas en doble fila. También se propuesto alguna multa, "aunque son las mínimas", a algún local por incumplir los horarios de cierre.

Tal y como avanzó Levante-EMV, representantes de 15 comunidades vecinales del tramo final de la calle Padre Méndez han firmado un documento en el que enumeran las molestias de ruidos y movilidad que les causan los bares y restaurantes, por el comportamiento de la clientela, que aparca los vehículos en doble fila, se queda haciendo ruido tras el cierre de los locales, deja basuras en los patios o incluso participa en una actividad de presento menudeo de drogas.

Jesús Ros ha indicado que las multas están ejerciendo una función disuasoria porque "ya no hay tanta acumulación de gente", a lo que también ha ayudado la última incorporación de dos perros a la Unidad Canina de la Policía Local, expertos en detectar estupefacientes. El mandatario ha recordado, no obstante, que "hay que ser realista" porque Padre Méndez "sufre las mismas molestias que otras calles con bares y locales" por lo que "hay que se conscientes de que no se van a evitar al 100%".