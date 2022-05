La visita del líder popular Carlos Mazón a Manises y sus declaraciones sobre el teatro auditorio inacabado no dejan de provocar reacciones en el resto de partidos. El grupo político APM-Compromís, actualmente al frente de la alcaldía en el gobierno de coalición, ha mostrado su sorpresa por las declaraciones ya que el PP "prometió a la ciudadanía que la obra no iba a costar ni un euro" como también lo hizo con la construcción del Hospital de Manises, el PAI Gran Manises, el PAI de Obradors, el parking de Salt de l’Aigua, "y muchos más negocios deficitarios" que "son la gran mentira y la herencia de deuda que no permite continuar adelante al gobierno actual" puesto que ya han costado 12 millones de euros en sentencias y similares.

Por ello, APM-Compromís replica que si Mazón cree que" Manises está deteriorada”, es debido a "la gestión durante 16 años abombo y platillo de sus compañeros del PP que no hicieron otra cosa que prometer y dejar las cosas a medias, con numerosos problemas judiciales que están obligando durante estos años a pagar continúas sentencias e hipotecando el futuro de Manises". "Es lamentable que aquellos que dejaron en la ruina al ayuntamiento ahora se llenen la boca prometiendo un futuro incierto en este auditorio inacabado", añade la formación. El partido de la alcaldía indica que si en 2016, el equipo de gobierno propuso hacer un referéndum sobre el futuro del edificio, de forma que no costara dinero a la localidad "a estas alturas esa propuesta no es viable puesto que supondría un alto gasto asumirla". Y posteriormente, en 2019, la Conselleria de Educación planteó una ubicación de estudios universitarios que "no pudo concretarse al cambiar la distribución de las áreas educativas en la Generalitat ya que la propuesta pasó a ser responsabilidad de la nueva Conselleria de Universidades". APM-Compromís mantiene que lo más responsable y adecuado es seguir en la línea de negociaciones actuales y que, dentro del proyecto de Edificant, se plantee una salida para la infraestructura inacabada. "En una reciente visita a Manises, los técnicos de la Consellería ya dejaron claro que el dinero de Edificant solo puede destinarse a infraestructuras educativas o culturales y de este modo, la solución no costaría ni un euro al Ayuntamiento, objetivo inicial ya en 2016". Por su parte, ante las declaraciones de Mazón de que acabará el auditorio si llega a la presidencia del Consell, Podemos Manises recuerda que "fue su partido el que, gobernando, tanto a nivel municipal como autonómico, abandonó las obras de dicha infraestructura". "En Podemos Manises tenemos claro que esta obra debe ser finalizada por la Generalitat Valenciana y que no nos cueste ni un euro a la población manisera. Consideramos positiva la propuesta de ubicar las escuelas de arte y danza en este edificio, debido a que revalorizará la zona y será una infraestructura útil para que muchas personas puedan realizar sus estudios en Manises. Esperamos que dicha propuesta se lleve a cabo cuanto antes", indican. El portavoz Rafael Mercader ha manifestado que “por desgracia los maniseros y las maniseras somos plenamente conscientes de la forma de gestionar del partido popular. Fueron ellos mientras gobernaban los que dejaron abandonada esta obra faraónica durante años y ahora cuando queda un año o menos para elecciones vienen con la promesa que saben no tendrán que cumplir”.