El Cant al Ras de Massalfassar celebra els 50 anys de Carraixet

Cada tercer dissabte de maig, Massalfassar acull Cant al ras, la trobada de cançó tradicional més important que es celebra a terres valencianes. Un esdeveniment que, des de l’any 1997, es celebra fidelment a la seua cita amb el calendari i que enguany recupera el seu ritual totalment presencial.

En primer lloc, el 21 de maig, tindrà lloc un sopar al carrer compartit per músics i públic. Després hi haurà una sessió a micròfon obert, per la qual han desfilat els principals noms de l’escena d’arrel valenciana.

Enguany ja han confirmat de moment la seua presència la Rondalla dels Ports amb Noèlia Llorens, el grup De Saó, la Quadrilla del Molí amb Teresa Segarra, Arrop i Talladetes, la Xe-ranga, el grup Els de l’Horta amb Fernando el Rallat, Milio del Puig. També participaran Marga Bolea i Mari Carmen Cuenca, la Rondalla Arnadí amb Xavier de Bétera, la Maria (figura emergent que ha conquerit les xarxes socials), Marta Margaix amb Berta Iñíguez, Carraixet i, com és un costum, El Xarquet, l’escola de tabal i dolçaina de Massalfassar que obrirà la nit.

50 anys de Carraixet

Un dels noms més destacats del cartell és el del grup Carraixet que celebra el 50 aniversari de la seua fundació. Es reafirma així com la formació amb major longevitat de la història de la música valenciana. Des de l’any 1972, la família Giner ha deplegat una carrera musical caracteritzada pel seu caire festiu i reivindicatiu. Ara, encara aquesta important celebració amb energies renovades: en els propers mesos veuran la llum un nou disc i un llibre que repassa tota la seua fructífera trajectòria.

Nit de presentacions

El Cant al Ras també és una bona oportunitat per a la presentació de nous projectes o noves formacions. Així, en l’edició d’enguany els espectadors del festival podran escoltar en primícia algunes peces del primer disc en solitari de la violinista Marta Margaix, "El violí valencià".

Igualment es presentarà "Sira-cota" i "La història dels instruments perduts", un conte ideat per l’associació Espai de So per a reivindicar el patrimoni musical de les Terres de l’Ebre. La formació musical La Rondalla dels Ports, amb la veu de Noèlia Llorens, interpretarà un parell de les peces que apareixen vinculades en el llibre a través de codis. Les entrades ja estan esgotades per a l'edició de aquest any.