Picassent presenta un nou vehicle pel transport de majors amb mobilitat reduïda

L'Ajuntament de Picassent ha adquirit un nou vehicle, totalment elèctric, per continuar oferint el servei de transport per a persones majors amb mobilitat reduïda. Este automòbil té un cost de 50.000 euros i està subvencionat en un 50% amb fons europeus.

El mitjà de transport té capacitat per a 8 persones més el conductor i començarà a circular a partir del pròxim dilluns 23 de maig per acostar les persones majors que presenten alguna discapacitat o tinguen la mobilitat reduïda. D'esta manera els permetrà participar de les activitats que es porten a terme al centre de convivència, centre social i poliesportiu. Així mateix, este vehicle també oferix transport per anar al centre de salut.

Des de la regidoria de Benestar Social i Majors de Picassent es prega que "per al bon funcionament del servei sols siga utilitzat per les persones que complisquen els requisits".

El vehicle, que va ser presentat pel concessionari fa només uns dies, «seguix en la línia encertada per l'ajuntament pel que respecta a l'adquisició dels transports elèctrics que ajuden també a ser més respectuosos amb el medi ambient», segons ha manifestat l'edil de l'àrea, Carles Silla.