La plataforma No+bypass se felicita porque la duplicación del by pass empiece a incluirse en los debates sobre el futuro del área metropolitana, como el que se llevó a acabo ayer en el Parc Central de València, con la presencia del alcalde de València Joan Ribó, y de los alcaldes de Meliana, Catarroja y Riba-roja, y la alcaldesa de Quart, "ya que es un tema central que afecta al tipo de movilidad que se quiere impulsar desde una conurbación con más de un millón y medio de habitantes". Miembros de la plataforma participaron en el debate de este jueves, y Guillem Tordera, uno de sus portavoces, exigió en su intervención "coherencia al PSOE", aludiendo a que en los ayuntamientos afectados se opone al proyecto pero en las Cortes lo apoya.

Desde No+by pass quisieron destacar la importancia de aportaciones como las de Joan Romero, catedrático que abrió el foro con una conferencia en la que hizo un diagnóstico de la realidad política , social y demográfica del área metropolitana, que mencionó la duplicación del Bypass como uno de los problemas que afecta al área metropolitana de Valencia y para el que esta cuestión "tendría que debatirse entre todos los municipios del área metropolitana"; así también de Joan Olmos, doctor ingeniero de caminos y presente también en la sesión, que llamó la atención sobre "el absurdo que representa la millonaria inversión de dinero público en este proyecto que va en contra de las políticas que preconizan la sostenibilidad de los transportes y el consecuente favorecimiento del tráfico ferroviario".

"No+by pass nos sumamos a la propuesta que hizo el profesor Romero a los alcaldes allí presentes para que convocasen a los demás alcaldes y alcaldesas del área metropolitana para debatir problemas comunes que pueden llevar a soluciones de consenso, como es el de la movilidad, especialmente de mercancías". Para No+by pass, es necesario abordar la movilidad "de una manera conjunta y consensuada, teniendo claro que la solución al trasporte de mercancías ya no puede ser más de lo mismo (más camiones) sino planificar la manera de trasvasar mercancías al tren". “Se tienen que modernizar las infraestructuras para transportar mercancías y acabar el corredor mediterráneo de mercancías. Y no solo desde las instituciones, sino también habilitar foros ciudadanos que traten cuestiones que nos afectan tanto como la movilidad”, ha añadido Tordera.

Por otra parte, el transporte de personas, en un escenario de subida continuada de los carburantes, tiene que pasar por la potenciación del transporte público, tal como contempla el Pemome (plan estratégico metropolitano de movilidad).

Por último, "No+by pass reiteramos que el by-pass no está saturado", y para ello afirman que en 2018 se contabilizaron 85.500 vehículos al día y "no los 125.000 previstos. El ministerio no hace lo que tendría que hacer, gestionando bien la autovía con limitación de velocidad y otras medidas, como mejora de accesos que contribuirán a eliminar las retenciones puntuales de las mañanas".

Forman parte de la Plataforma No+Bypass: Greenpeace, Acció Ecologista Agró, Per l'Horta, Ecologistes en Acció de València, Alianza por la Emergencia Climática de Paterna, l'Eliana y San Antonio de Benagéber, Alianza por la Emergencia Climática de València, Intersindical Valenciana, Plataforma + Horta - Formigó, Coordinadora per a la Protecció de les Moles, Asociación Vecinal Urbanizaciones Cañada, Per l'Horta de la Safor, Associació de Godella en Lluita contra les inundacions, Associació de Veïnsde La Canyada, Asociación de Vecinos de Museros, Asociación Amigos y Amigas de Vall de Flors de Bétera, Asociación Círculo de Paterna, Extinción Rebelión XR, Amigas de la Terra València, H2O Mislata y Ecobétera.