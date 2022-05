Guaix prèmia a Vicent Cardona i a Josep Lluís Valldecabres pel seu compromís amb la llengua

L'associació Guaix, secció comarcal d'Escola Valenciana, va realitzar en Quart de Poblet, un homenatge al rector Vicent Cardona per la seua trajectòria de més de cinc dècades de compromís en la llengua i cultura. També en "la Nit del Guaix", que tanca la Trobada d'enguany, es va reconéixer a Josep Lluís Valldecabres, músic, director de l'Orfeó de València per aconseguir que el valencià haja sigut el mitjà utilitzat per desenvolupar el seu treball, i a la companyia "Horta Teatre" per la difusió d'obres en valencià i per les campanyes dedicades als escolar.

El passat divendres 20 de maig, se celebrà a l'auditori Molí de Vila de Quart de Poblet la nit del Guaix que va servir com una retrobada després de la pandèmia i les pluges. Com cada any, es van fer els reconeixements i homenatges a persones que al llarg de la seua vida professional han treballat perquè el valencià estiga present a tots els àmbits i per agafar forces per mantindre viva la llengua. Després de la benvinguda musical del grup de cambra "Ad Libitum" de l'escola coral de Quart de Poblet, Xavi Gomis i Joan Puchalt atorgaren els premis a l'alumnat destacat en el concurs de textos sobre els aforismes de Joan Fuster, amb motiu de la celebració del centenari d'aquest escriptor. Seguidament, es va agraïr al col·legi 9 d'Octubre d'Alcàsser per haver regalat a Escola Valenciana la cançó "Per fer-nos lliures", que realitzaren amb motiu del 50é aniversari del centre i ha servit com a himne de les trobades. Després, la jornada va continuar amb Amparo Sanmartín i Lolin Olva que van rebre, com a representants, el reconeixement de la labor emprada pels i les docents que s'han jubilat, i que han estat referents per l'ensenyament del valencià. Va continuar la gal·la amb l'homenatge als centres de la comarca que enguany han celebrat els 25 anys des que iniciaren a donar classes en la llengua valenciana amb Marian Lapiedra, que va parlar en nom de totes estes escoles. Amb esta celebració, es tanquen les Trobades 2022 en una jornada en la qual es va omplir "l'auditori de valencià i il·lusió per seguir fent camí en el treball de recuperar la llengua".