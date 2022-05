L'escola d'adults de Torrent recupera la celebració de la "Festa de la primavera"

Un any més, l'escola d'adults de Torrent ha celebrat la "Festa de la primavera", jornada de convivència dels diferents grups formatius en l'Àrea Recreativa La Canyada del Conill situada en El Vedat de Torrent on vora de 400 persones han gaudit de 15 paelles gegants cuinades pel propi alumnat.

Tot i que, estes activitats no es van poder realitzar durant els anys 2020 i 2021 per la situació generada per la covid-19, enguany persones de totes les edats han pogut tornar a ajuntar-se i participar en un programa que és un dels senyals d'identitat del centre públic de formació de persones adultes de Torrent. Així, cada grup elabora la seua pròpia paella i compartix una jornada de convivència amb diferents tallers que afavoreixen la comunicació i la integració grupal.

La festa és essencial també per a divulgar l'existència d'este espai natural singular entre tot l'alumnat del centre, a més de promoure el consum en el comerç local, ja que totes les empreses que servixen els productes necessaris són de Torrent.

Esta iniciativa se celebra tots els cursos en un dia assenyalat del mes de maig, i significa el punt de partida d'un ventall de programes de cultura i convivència que aniran desenvolupant-se durant la resta del mes i juny sencer, coincidint amb la finalització del curs. Entre altres activitats destaca la setmana cultural, que es celebrarà entre els dies 20 i 24 de juny.

Es tancarà així un any escolar amb més de 1.200 persones inscrites en les més de 80 accions formatives desenvolupades entre els mesos de setembre de 2021 i juny de 2022. Els cursos i tallers inclouen la formació bàsica, des de l'alfabetització fins l'obtenció del títol de graduat en Secundària, l'accés a la Formació professional i a la universitat. Així mateix, compta amb l'aprenentatge del valencià, el castellà per a persones migrants, anglés, francés, l'accés a l'ús de les noves tecnologies, la preparació per a les proves de competències claus del Servef. A més d'un ventall variat de formació ocupacional i d'oci, d'educació artística i corporal.