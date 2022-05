La pasarela que conecta con el área industrial de Xirivella sobre las vías del tren lleva ya quince meses cerrada y sin poderse utilizar, debido a sus “peligrosas condiciones”. El ayuntamiento del municipio asegura que ”el proyecto para restaurarla ya estaba preparado, pero resulta que la titularidad de esta infraestructura pertenece a Adif”, por lo que actualmente, está “en un proceso de negociaciones para acometer la obra "y reforzar la estructura del puente cuanto antes”.

El problema de la pasarela es que, por su antigüedad, se considera que la estructura "no es estable" y utilizarla supone un riesgo para las personas que a diario cruzaban a través de ella. Por ello, el consistorio la cerró y elaboró un proyecto de intervención, además de preparar la contratación de la obra, por un coste de aproximadamente 40.000 euros.

No obstante, fuentes municipales explican que, en el trámite de contratación, advirtieron que la pasarela no era de titularidad municipal y, si bien el consistorio puede hacer pequeñas reparaciones, no le compete una obra de tal calado. Por ello, el ayuntamiento se dirigió a Adif, responsable de las líneas de ferrocarril, para instar su reparación, y recibió una respuesta negativa al rechazar la empresa pública que el puente fuera de su propiedad. Así es que el ayuntamiento acudió a la Generalitat Valenciana, donde tampoco se hicieron cargo por no tener nada que ver con esta infraestructura.

Así pues, ante estas respuestas, el consistorio decidió acometer la ejecución subsidiaria de la obra, que consiste en que la administración local paga la obra y repercute la factura a la administración titular, para así “poder velar por los intereses de la ciudadanía y realizar la rehabilitación”. Pero, tras informar a Adif de este plan y su coste, fuentes municipales indican que la empresa pública admitió su pertenencia y propuso cargar con los costes de la obra, a cambio de una posterior cesión de su titularidad al consistorio.

Fuentes municipales indican que el gobierno local pretende conseguir una rehabilitación "lo antes posible" porque el cierre de este puente supone un problema que afecta a un “notable” número de la población que van a trabajar a pie al polígono. La pasarela era el único punto de acceso rápido a esta zona, por lo que desde hace ya más de un año estos vecinos deben rodear las vías del tren para poder llegar al área industrial, lo que supone un trayecto más largo; o lo que es peor, hay otros que optan por cruzarlas, en una acción que puede conllevar un gran peligro, como ya ocurrió hace años.

Cuarenta años de mantenimiento

Y es que la pasarela llevaba ya 40 años desde su construcción en 1981. Se inauguró como prevención un año después del trágico accidente ferroviario en el que fallecieron 27 personas, cuando un tren arrolló un autobús que pasaba por el antiguo paso de nivel.

Así pues, en este periodo de "vida" que lleva el puente, se ha ido degradando su estructura, a pesar de que se han llevado a cabo “pequeños repasos para mejorar su aspecto” por parte del consistorio como la pintura en diferentes ocasiones. Sin embargo, ha llegado un punto en el que ya es peligroso y necesita de una obra mayor. "Ahora ya no es suficiente con un mantenimiento de la brigada de obra, sino que se tuvo que externalizar para poder realizar un contrato a una empresa constructora que se ocupe de reforzar su estructura para que vuelva a ser seguro”, explican desde el consistorio.

Finalmente, Adif ha aceptado hacerse cargo aunque actualmente aún se encuentran ambas partes en ese proceso de negociaciones para concluir y llegar a un acuerdo que establezca de qué manera se van a abordar las obras que vuelvan a habilitar esa histórica y “necesaria pasarela”.