Els premis literaris del Piló anuncien als seus guanyadors

La casa de cultura de Burjassot allotjà la 14a gal·la d’entrega de premis literaris i d’investigació que l’Entitat Cultural Valenciana el Piló promou per tal de «fomentar l’ús de la llengua valenciana en tots els àmbits». L’acte comptà amb la presència d’una representació municipal.

Quants als guardons van ser per a Enric Calvo i Dolz, el XXI Premi «Federic Feases» de novel·la per l’obra ‘El viage’ ; Vicent Josep Escuder i Bisbal es feu mereixedor del IV Premi «Joan Costa» d’assaig per l’estudi ‘X València’; el II Premi «Josep Melià» de poesia va ser per a Ampar Cabrera i Sanfélix tats, per ‘A tres llegües’.