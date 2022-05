Obertes les inscripcions per al curs de direcció coral Ciutat de Godella

De l’11 al 15 de juliol es celebrarà una nova edició del curs de direcció Ciutat de Godella. En esta formació es pretén posar a l’abast dels músics l’oportunitat d’adquirir les eines necessàries per enfrontar-se a la direcció dels distints tipus de cors, al mateix temps que serveix per crear un punt de trobada i d’intercanvi coral.

El curs es dividirà en dos nivells. El primer, pensat per a principiants en la direcció coral o persones amb poca experiència, estarà dirigit per Mònica Perales i Massana. I el segon, enfocat a directors de cor amb experiència, serà impartit pel director del Cor del Casino Musical de Godella, Josep R. Gil-Tàrrega. A més, hi haurà altres dos opcions: l’alumnat oient sense part pràctica, i el cor pilot, que reforçarà el treball de nivell 2.

El curs tractarà de tècnica de direcció, pràctiques de direcció, anàlisi, descoberta de repertori, sensibilització auditiva. El preu serà de 150€ per als socis i 170€ per a la resta de persones.