La única concejala de Podemos en el pleno de Alaquàs, Mar Blanch, ha presentado oficialmente su renuncia en la sesión de este jueves, después de meditar durante tiempo la decisión, como ella misma expresó en su intervención, visiblemente emocionada. Su marcha coincidió con la incorporación de la edila Yasmina Pérez, que toma el relevo de Vicent Montalt, que también dimitió hace unas semanas, en las filas de Compromís.

"Me enfrento a mi última intervención como concejala en este pleno", dijo para añadir que sus circunstancias "profesionales y personales" no son las mismas que las de hace tiempo. La concejala atribuyó principalmente su decisión al hecho de que ahora "es una madre divorciada de dos niños pequeños y la conciliación es un campo en el que queda mucho por avanzar". "Es complicado tener proyectos a los que dedicarse fuera del ámbito familiar y, al final, las consecuencias de esa complejidad las padecen las personas a las que más se quiere", expresó. La hasta el jueves portavoz de Podemos en el consistorio tuvo asimismo palabras de agradecimiento para el que era su pareja por el "apoyo" que le ha brindado siempre.

Respecto a su paso por el ayuntamiento, Mar Blanch esgrimió que su dedicación ha sido estrictamente local, centrándose en las competencias como cargo público municipal y dejando a un lado en la institución "debates que ya se dirimen en otros estamentos" para centrarse en trabajar "por los derechos de los vecinos y vecinas de Alaquàs".

"Por ello he insistido tanto en la transparencia, en la información a la que se accede desde la página web del ayuntamiento, tanto en contenidos como el forma. Es la ciudadanía la que debe fiscalizarnos y hemos de darle todas las herramientas posibles para ello. Me he preocupado en promocionar la participación directa en lo político, a través de órganos consultivos, consultas y talleres, y soy consciente de lo que resulta a veces conseguir esa participación pero no se ha de dejar de intentarlo", manifestó.

Blanch avanzó además quién será su sustituya, una decisión consensuada en el seno de Podemos. De este modo, será la feminista Regina Moliner Bolós, "que ha estado en el proyecto desde sus inicios", la que tome el relevo, lo que implica la renuncia de diversas personas ya que ella iba en la lista en el número 7. Moliner es miembro del Consell de les Dones, órgano consultivo municipal, y de la Assemblea Feminista d'Alaquàs. "Ella ha estado muy cerca de la actividad institucional pero ahora la va a vivir desde dentro", dijo.

La concejala definió su paso por el consistorio como "una experiencia sumamente enriquecedora". "Para mí ha supuesto una segunda universidad conocer la Administración por dentro, la política local por dentro. Es un bagaje vital que no se consigue por otra vía", dijo con la voz quebrada.

También elogió el "compañerismo" y la "cordialidad" que ha imperado en las relaciones con el resto de grupos políticos de la corporación, frente a la "crispación y batalla constante" de otras esferas de la política que "no le hace bien a nadie". "Hemos tenido y tenemos diferencias, que se discuten, pero el tono para llegar al entendimiento ha sido desde el sosiego, no desde el ataque", indicó por lo que puso la corporación de Alaquàs como "el ejemplo a seguir", que se refleja en las mociones conjuntas y las votaciones por unanimidad.

"Ostentar el puesto que ostento requiere una disposición que no tengo. Me parece un acto de responsabilidad y de congruencia dejar paso a quien sí reúne las características para todo aquello que conlleva. Hay proyectos tanto profesionales como personales que terminan antes de lo previsto pero han formado de nuestras vidas y son parte de nuestra historia. Y es desde el respeto, primero hacia una misma y, luego, hacia todas las personas implicadas desde donde se tiene que hacer el relevo a la nueva situación", expresó con lágrimas, además de ofrecer su apoyo a Regina Moliner y agradecer el apoyo de familia y amistades. La intervención generó un aplauso.

Mar Blanch es licenciada en Derecho y está especializada en Mediación Familiar. Presta sus servicios profesionales en residencias socio-educativas de menores en conflicto con la ley" (los antiguos centros de menores). Ha sido concejala en el ayuntamiento siete años ya que en 2015 lideró la lista de Canviem entre tots Alaquàs (la marca blanca de Podemos), que obtuvo dos ediles, y en 2019 volvió a ser cabeza de cartel, esta vez de Podemos.

Uno de los trabajos más relevantes de la formación fue su trabajo para descubrir ciertas irregularidades en la contrata del agua. También peleó por conseguir un pequeño refugio de animales en Alaquàs de corta estancia. recientemente dio su apoyo al gobierno socialista para los presupuestos municipales de 2022, los primeros de la reconstrucción tras la pandemia, a cambio de incrementar prestaciones sociales.