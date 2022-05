El pasado sábado la sede de Compromís per Paiporta se llenó de muestras de apoyo al grupo municipal con la presencia de la sectorial animalista, concejales y concejalas de la comarca; el diputado a las Corts Valencianes, Carles Esteve; y también de la diputación, Xavi Rius y Dolors Gimeno, entre otros, tras la negativa del PSPV-PSOE de declarar el pueblo como libre de maltrato.

La formación Compromís muestra así el soporte desde diferentes estamentos hacia la postura del grupo de Paiporta, después de que diferentes cargos comarcales y autonómicos ya se hayan pronunciado anteriormente en su solidaridad y complicidad en su trabajo para la mejora de las condiciones generales de los animales y la batalla contra la vuelta al maltrato.

El portavoz de Compromís en Paiporta, Pep Val, señala que "el reconocimiento empírico que los animales pueden experimentar sensaciones de dolor, angustia y sufrimiento implica definir como moralmente injustificable cualquier mal intencionado que se los cause".

Por su parte, la diputada de la Diputación de València, Dolors Gimeno, ha destacado como "el colectivo de Compromís per Paiporta ha demostrado ser leal con la ciudadanía y firme en sus convicciones. No podemos volver a tiempo pasados y su determinación cuenta, como no podía ser de otro modo, con el apoyo de la gente del partido de toda la comarca". El diputado, Xavi Rius, ha expresado que "disfrutar con el sufrimiento de otros seres vivos, no tiene ninguna justificación posible. La violencia como espectáculo es una consecuencia de una deficiente educación".

El acto de apoyo tuvo tras la última muestra de "deslealtad del PSPV-PSOE de Paiporta al pacto de gobierno en el pleno municipal del pasado jueves", cuando los socialistas votaron en contra de la propuesta de Compromís para declarar el pueblo libre de maltrato animal. La moción que ha sido rechazada, daba una base legal para denegar el permiso a los festejos taurinos en el pueblo, como ya se hizo desde 2018 a 2022, con el PSPV-PSOE dentro del gobierno, y con Compromís ostentando la alcaldía.

De hecho, Val recuerda que es una decisión política del consistorio "la denegación del permiso de ocupación de vía pública, una decisión legítima y legal, tal como se ha demostrado con sentencias favorables en los tribunales de justicia ante los recursos presentados por las peñas de Paiporta". Partido Popular y Ciudadanos también se unieron al PSPV-PSOE en su posición contraria a la propuesta de Compromís.