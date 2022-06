La compra provisional del antiguo campo de tiro militar de Paterna por parte del empresario Iker Marcaide, al resultar adjudicatario de la subasta del Ministerio de Defensa, ha sorprendido en diferentes ámbitos de la ciudad, especialmente al movimiento asociativo que ha defendido durante años la protección de ese espacio. Los terrenos, por los que el emprendedor ha pagado más de cinco millones de euros, según informó su entorno a Levante-EMV, están situados dentro del reivindicado paraje de les Moles y de la delimitación del Parc Natural del Túria, a raíz de la amplación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) que aprobó el Consell.

Con todo, algunas entidades se han mostrado cautelosas a la hora de hacer valoraciones sobre el futuro de este suelo, ahora que pasará a ser privado, hasta conocer al detalle el proyecto. No obstante, han recordado que cualquier cosa que se pretenda desarrollar en ese espacio ha de cumplir los requisitos del PORN y el Parc Natural del Túria.

De este modo, la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Túria considera que, independientemente de quien sea el propietario de los terrenos subastados por el Ministerio de Defensa, cualquier actividad que se desarrolle allí tiene que «respetar la biodiversidad que hay en la zona». El colectivo ecologista recuerda que el paraje de les Moles tiene una biodiversidad muy rica, parte de la cual que está recogida en un libro sobre la avifauna de Enrique Murgui y también tiene un endemismo botánico, que es el Teucrium Edetanum, exclusivo del valle del Túria en Paterna y Llíria, que hay que preservar.

Asimismo, el grupo recuerda que, si bien una parte de les Moles pueda estar más degradada de la época que era campo de tiro militar (por la propia actividad y la maquinaria pesada), la biodiversidad se puede perfectamente regenerar y renaturalizar. Por otra parte, el colectivo lamenta que finalmente no haya sido la Conselleria de Medio Ambiente la que adquiera el terreno aprovechando la subasta del Ministerio de Defensa, ya que se trata de una superficie de gran tamaño dentro del PORN que era pública y ahora va a ser privada, y le pide que esté vigilante ante las actuaciones que se desarrollen.

Por su parte, la Coordinadora per la Protecció de les Moles valora positivamente el hecho que haya sido la empresa adjudicataria (cuyo dueño también es el promotor del ecobarrio la Pinada, que estará situado al lado) se haya puesto en contacto con uno de sus representantes para informarles de la adquisición de los terrenos y solicitarles una reunión. Por ello, de momento la Coordinadora no ha querido hacer ninguna valoración más, hasta que la reunión se produzca, si bien recuerda que «los terrenos adquiridos son rústicos, no urbanizables y protegidos dentro del paraguas del Parc Natural del Túria». Hace un mes fue este colectivo el que con más ímpetu pidió a la conselleria que adquiriera el suelo porque «lo deseable era que permaneciera en manos públicas para que continuara siendo un patrimonio de todos».

Al respecto, el gobierno socialista de Paterna aplaude la decisión. «Valoramos muy positivamente esta adjudicación que va en la línea de nuestro proyecto de ciudad amigable, sostenible e integradora», indican. «En Paterna lo tenemos todo y este espacio contribuirá a engrandecer nuestras zonas de recreo y disfrute para las vecinos y familias paterneras, han añadido fuentes del gobierno, que reconocen que, desde hace tiempo vienen «trabajando con Iker Marcaide «para que sus proyectos en Paterna estén en sintonía con el modelo de ciudad», en referencia, entre otros, el ecobarrio.

Finalmente, la Conselleria de Medio Ambiente, que no respondió a la petición de los colectivos de comprar el suelo, afirma ahora no tener «más información» de la que ha difundido la empresa y publicado los medios de comunicación. «No obstante, lo que se proponga hacer allí tendrá que cumplir con los requisitos que marca el PORN y el resto de informes y permisos necesarios». La institución considera que el ayuntamiento será «un actor importante» en el proceso porque «tiene un Plan General y competencias en Urbanismo» además de tener que conceder licencias, aunque la responsabilidad del parque es de la conselleria.