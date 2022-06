Desde el Partido Popular de Moncada han iniciado una campaña de recogida de firmas bajo el lema «Basta ya de la Moncada jurásica» para solicitar el mantenimiento y mejora de toda la ciudad de forma urgente. Ante la «falta de poda de los parques y jardines municipales, la existencia de plagas de roedores e insectos, una limpieza viaria ineficiente, así como múltiples deficiencias en las calzadas e iluminación», los populares apremian soluciones al ejecutivo socialista de Amparo Orts.

El próximo sábado 11 de junio enfrente del mercado municipal (Av. Fernando el Católico) los populares recogerán firmas para trasladar el malestar ciudadano al Ayuntamiento. «Tras siete años de un gobierno anclado en la inacción no le compramos la excusa a la alcaldesa de que la vegetación ha crecido por encima de lo normal por el exceso de precipitaciones», declara Pau March, portavoz del PP en la localidad de l’Horta. También, han habilitado un formulario online para la recogida de firmas: https://forms.gle/UrYnoKoLhiSGov5aA

«A un año de las elecciones municipales no se pueden poner parches a una gestión ineficiente. Moncada necesita recuperar la ilusión, la ciudad no puede esperar más», concluye. Según informan, las quejas vecinales se han incrementado en los últimos meses por el estado de abandono global de todo el municipio, no solo en lo que se refiere a la poda sino también en la dejación en la atención al ciudadano.

Asimismo, desde las filas populares no comparten el «gran desembolso» destinado a «fiesta» cuando los servicios mínimos de la ciudadanía «no están cubiertos». «En lo que llevamos de año hemos contabilizado más de 60.000€ en orquestas, discomóviles y camisetas. Es todo una declaración de intenciones de las preferencias de este gobierno», concluyen.